Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai entend apporter de la taille dans son entrejeu et aurait jeté son dévolu sur le Ghanéen Alex Opoku Sarfo, évoluant dans le championnat chypriote, et pour lequel Charleroi avait aussi émis une offre voici quelques semaines.

Pour ses retrouvailles avec la Jupiler Pro League, il n'y a pas eu de miracle pour Courtrai, qui était opposé au champion en titre. Le Club de Bruges qui n'a pas tremblé pour s'imposer 3-0 sur ses terres du Jan Breydel stadion.

Le KVK est apparu un peu faible au milieu de terrain lors de ce duel et la direction a conscience qu'il faudra y apporter du muscle et de la taille. C'est pourquoi les "Kerels" veulent accélérer dans le dossier d'Alex Opoku Sarfo, un joueur culminant à 1m88. D’après le spécialiste du marché des transferts Sacha Tavolieri, Courtrai a formulé une première offre de 500.000 euros, assortie de 100.000 euros de bonus, afin de convaincre l’Aris Limassol de céder son jeune milieu de terrain. Les discussions sont en cours et le club flandrien se montre particulièrement déterminé à boucler le transfert.

Révélé en Russie

Âgé de 21 ans, Alex Opoku Sarfo évolue actuellement à l’Aris Limassol, où il est arrivé en provenance du Ghana, alors qu’il venait à peine de devenir majeur. Le club chypriote a constitué son premier point de chute en Europe. Il a ensuite été loué à l’AEZ Zakaki, un autre club basé à Limassol, puis au FC Pari Nijni Novgorod, en Russie.

C’est dans ce pays que le Ghanéen a véritablement franchi un cap. La saison dernière, il s’est imposé comme un titulaire régulier en première division. Malgré la relégation de son équipe, ses performances ont attiré l’attention et sa valeur est désormais estimée à environ un million d’euros.

Déjà courtisé par Charleroi

Le KV Courtrai n’est toutefois pas seul sur le coup. Plusieurs clubs suivent également de près le milieu de terrain, ce qui pourrait compliquer les négociations. L’Aris Limassol se trouve en outre en position de force, puisque le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2028. Il y a quelques semaines, Charleroi s'était aussi intéressé à son profil et avait transmis une offre de 500.000 euros qui n'a pas convaincu le club chypriote.



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L'Aris Limassol espérerait récupérer entre 800.000 et un million d’euros. Courtrai devra se montrer convaincant pour que l’Aris lâche son joueur et devancer des concurrents comme le Gornik Zabrze, deuxième du dernier championnat polonais et vainqueur de la Coupe.