Trop, c'est trop pour la FIFA : l'instance dénonce les attaques contre Gianni Infantino

Gianni Infantino enchaîne les polémiques depuis plusieurs mois. Avant, pendant et après la Coupe du monde 2026, le président a été très critiqué. Face à la situation, la FIFA a décidé de réagir et de défendre publiquement son dirigeant.

La FIFA vole au secours de Gianni Infantino. Critiqué de toutes parts depuis la Coupe du monde 2026, son président est défendu publiquement par l'instance. Dans un communiqué publié samedi, celle-ci assure que certains cherchent à affaiblir Infantino et la FIFA. Une réaction qui arrive après des semaines de polémiques et des appels de plus en plus nombreux à son départ.

Des polémiques à la pelle pour Gianni Infantino, le président de la FIFA

Les polémiques se sont accumulées durant le Mondial. Plusieurs décisions arbitrales en faveur de l'Argentine ont été contestées. Une autre affaire avait fait beaucoup parler : le carton rouge de Folarin Balogun, attaquant des États-Unis, avait été annulé, ce qui lui avait permis de disputer le huitième de finale face aux Diables Rouges.

Et ce n'est pas tout. Sa proximité avec Donald Trump lui a valu de nombreuses critiques. Le prix de la paix remis au président américain par la FIFA avait créé la polémique. Son projet de vendre une partie de la Coupe du monde à des investisseurs privés n'a pas été bien accueilli et a été abandonné fin juillet.

La réponse de la FIFA...

La FIFA a décidé de répondre. Elle affirme que des récents articles contiennent des accusations sans preuves et des informations qu'elle juge fausses. L'instance ne dit pas quels éléments elle conteste.

Pas de Coupe du monde pour les membres de l'UEFA



Pour l'instant, la FIFA continue de soutenir Infantino, mais les critiques sont de plus en plus fortes. Luis Figo, ancien grand joueur portugais et légende du football, a demandé publiquement sa démission. L'UEFA va plus loin et menace de boycotter la prochaine Coupe du monde avec ses pays membres tant qu'Infantino restera président.