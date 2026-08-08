Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
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Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros
Photo: © photonews
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Filip Thorvaldsen ne viendra pas apprendre la célébration des rameurs en Venise du Nord. Le Cercle a en effet été recalé malgré une offre de transfert supérieure à ses standards habituels et l'attaquant norvégien a filé à Twente.

Le Cercle Bruges n'a pas réussi à faire venir Filip Thorvaldsen au Jan Breydel stadion. Ces derniers jours, l'association brugeoise faisait partie des formations les plus intéressées par le jeune talent norvégien de 20 ans et avait même formulé une offre de quatre millions d’euros. La bataille a toutefois finalement été remportée par le FC Twente.

C’est ce que rapportent les médias norvégiens qui suivent le Vålerenga. Thorvaldsen ne figurait pas sur la feuille de match samedi pour la rencontre face à Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union en Ligue des Champions. C'était le signe que son transfert était sur le point d’être finalisé, et finalement Vålerenga, Thorvaldsen et Twente sont parvenus à un accord pour ce transfert.

Le Cercle Bruges était pourtant très concret

Le Cercle Bruges s’était pourtant montré particulièrement entreprenant. Selon les informations récoltés, l'association brugeoise avait formulé une offre de quatre millions d’euros et faisait partie, avec Twente et le club anglais de Hull City, des formations les plus proches d’un accord. Pour le Cercle, Thorvaldsen correspondait parfaitement à la politique de recrutement du club : jeune, talentueux et doté d’un important potentiel de revente.

L’offre du Cercle n’a toutefois pas suffi à convaincre le Norvégien de rejoindre la Belgique. le FC Twente a finalement remporté la mise et devrait s'acquitter d'une somme d'environ 5,5 millions d’euros garantis. Avec les bonus, le montant total du transfert pourrait atteindre quelque 6,4 millions d’euros.

Twente a proposé davantage que le Cercle

En Norvège, Thorvaldsen est considéré comme un grand talent. L’attaquant a fortement progressé ces dernières saisons au Vålerenga, attirant ainsi l’attention de plusieurs clubs étrangers. Sa polyvalence et ses qualités techniques en ont fait une cible particulièrement intéressante pour les équipes à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel de développement.

Pour le Cercle Bruges, ce transfert manqué constitue une petite déception, alors qu'il était disposé à investir une somme importante. Une offre de quatre millions d’euros, ce n'est pas courant pour le voisin du puissant Club de Bruges.

Twente était finalement prêt à aller encore plus loin et s’attache ainsi les services d’un joueur qui devra poursuivre sa progression aux Pays-Bas, avec l’ambition de franchir à terme un nouveau cap et de rejoindre un championnat encore plus prestigieux.

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