Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
| Commentaire
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés
Photo: AI generated
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Deux entraîneurs belges occupent désormais des bancs de Championship cette saison. Mais avant la reprise du championnat, leurs clubs respectifs avaient des obligations en League Cup. Elles ont été accomplies, mais pas toujours avec la manière.

Philippe Clement a connu une première rencontre du nouveau parcours en League Cup plutôt tranquille avec Norwich City. Le club de Championship s’est imposé à domicile sur le score net de 4-1 face à l’équipe de troisième division de MK Dons.

Large victoire pour Clement

Norwich a connu un début de rêve. Mohamed Touré n’a eu besoin que d’une minute pour donner l’avantage aux locaux. Six minutes plus tard, Anis Slimane avait déjà porté le score à 2-0.

MK Dons a ensuite tenté de revenir dans la rencontre et Ryan Wintle a relancé quelque peu le suspense en réduisant l’écart à la 56e minute (3-1). Norwich ne s’est toutefois pas laissé déstabiliser. Benjamin Chrisene avait de nouveau creusé l’écart juste avant la pause (3-0) et Andre Brooks a fixé le score final à la 59e minute (4-1). Philippe Clement peut donc aborder le deuxième tour sansse faire trop de tracas.

Hayen s’en sort après une séance de tirs au but tendue

Les débuts de Nicky Hayen comme entraîneur principal de Burnley ont été nettement moins tranquilles. L’ancien entraîneur de Genk affrontait l’équipe de troisième division de Notts County. Burnley a finalement dû passer par une séance de tirs au but.

Les "Clarets" ont été mené à domicile juste avant la pause. Callum Roberts a inscrit le 0-1 à la 42e minute. Les locaux ont rapidement réagi après la reprise et Zian Flemming a remis les deux équipes à égalité dès la 48e minute.

Mais le score n’a plus évolué. Après 90 minutes, les tirs au but ont donc dû  départager les deux adversaires. Burnley a finalement gardé son sang-froid et remporté la séance 4-3.

Quelques minutes pour Mike Trésor

Mike Trésor a débuté la rencontre sur le banc, mais a tout de même eu l’occasion d’entrer en fin de match. L’ailier belge a fait son apparition sur le terrain et a ainsi contribué à la qualification de Burnley.

Pour Nicky Hayen, l’essentiel est surtout d’avoir entamé son aventure officielle à Burnley par une qualification. La prestation face à Notts County montre que le technicien belge aura du pain sur la planche pour espérer bien commencer le championnat.

De Norre se qualifie également aux tirs au but

Casper De Norre poursuit lui aussi son parcours en League Cup. Le milieu de terrain belge a disputé l’intégralité de la rencontre avec Millwall, opposé à son voisin londonien et pensionnaire de Championship, Queens Park Rangers.

Après 90 minutes, le score était également de 1-1, ce qui a contraint les deux équipes à se départager aux tirs au but. Millwall s’est montré plus efficace dans cet exercice et a remporté la séance 2-0.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Burnley
Norwich City
Nicky Hayen
Philippe Clement
Mike Trésor Ndayishimiye

Plus de news

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

23:50
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

08:00
Un nouveau défenseur pour pallier l'absence de Ross Sykes ? La position de l'Union est claire

Un nouveau défenseur pour pallier l'absence de Ross Sykes ? La position de l'Union est claire

07:00
1
Plus de 100 millions d'euros refusés par le PSG : Liverpool ne compte pas en rester là

Plus de 100 millions d'euros refusés par le PSG : Liverpool ne compte pas en rester là

07:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 13:30 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 16:00 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved