Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Deux entraîneurs belges occupent désormais des bancs de Championship cette saison. Mais avant la reprise du championnat, leurs clubs respectifs avaient des obligations en League Cup. Elles ont été accomplies, mais pas toujours avec la manière.

Philippe Clement a connu une première rencontre du nouveau parcours en League Cup plutôt tranquille avec Norwich City. Le club de Championship s’est imposé à domicile sur le score net de 4-1 face à l’équipe de troisième division de MK Dons.

Large victoire pour Clement

Norwich a connu un début de rêve. Mohamed Touré n’a eu besoin que d’une minute pour donner l’avantage aux locaux. Six minutes plus tard, Anis Slimane avait déjà porté le score à 2-0.

MK Dons a ensuite tenté de revenir dans la rencontre et Ryan Wintle a relancé quelque peu le suspense en réduisant l’écart à la 56e minute (3-1). Norwich ne s’est toutefois pas laissé déstabiliser. Benjamin Chrisene avait de nouveau creusé l’écart juste avant la pause (3-0) et Andre Brooks a fixé le score final à la 59e minute (4-1). Philippe Clement peut donc aborder le deuxième tour sansse faire trop de tracas.

Hayen s’en sort après une séance de tirs au but tendue

Les débuts de Nicky Hayen comme entraîneur principal de Burnley ont été nettement moins tranquilles. L’ancien entraîneur de Genk affrontait l’équipe de troisième division de Notts County. Burnley a finalement dû passer par une séance de tirs au but.

Les "Clarets" ont été mené à domicile juste avant la pause. Callum Roberts a inscrit le 0-1 à la 42e minute. Les locaux ont rapidement réagi après la reprise et Zian Flemming a remis les deux équipes à égalité dès la 48e minute.





Mais le score n’a plus évolué. Après 90 minutes, les tirs au but ont donc dû départager les deux adversaires. Burnley a finalement gardé son sang-froid et remporté la séance 4-3.

Quelques minutes pour Mike Trésor

Mike Trésor a débuté la rencontre sur le banc, mais a tout de même eu l’occasion d’entrer en fin de match. L’ailier belge a fait son apparition sur le terrain et a ainsi contribué à la qualification de Burnley.

Pour Nicky Hayen, l’essentiel est surtout d’avoir entamé son aventure officielle à Burnley par une qualification. La prestation face à Notts County montre que le technicien belge aura du pain sur la planche pour espérer bien commencer le championnat.

De Norre se qualifie également aux tirs au but

Casper De Norre poursuit lui aussi son parcours en League Cup. Le milieu de terrain belge a disputé l’intégralité de la rencontre avec Millwall, opposé à son voisin londonien et pensionnaire de Championship, Queens Park Rangers.

Après 90 minutes, le score était également de 1-1, ce qui a contraint les deux équipes à se départager aux tirs au but. Millwall s’est montré plus efficace dans cet exercice et a remporté la séance 2-0.