"Il ne devrait pas y avoir de terrains synthétiques" : Saint-Trond avantagé par son terrain ?

Lommel a pris un point pour son retour dans l'élite, mais a perdu Sverre Nypan sur blessure. Lee Johnson pointe du doigt le synthétique.

Lommel SK signe son retour au plus haut niveau et Saint-Trond en a fait les frais. Les Canaris ont dû se contenter d'un partage 1-1 au Stayen face au promu. Et sans l'énorme raté de Talvitie dans les dernières secondes, Lommel aurait pu repartir avec les trois points.

Un début de saison encourageant pour les Limbourgeois, même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Tous les regards étaient braqués sur Sverre Nypan, le jeune talent prêté par Manchester City pour cette saison. Mais les supporters n'ont malheureusement pas eu l'occasion de profiter longtemps de ses qualités.

Nypan gêné par le synthétique ?

Après trois minutes en seconde période, le milieu offensif a été contraint de quitter la pelouse. Le Norvégien a directement regagné les vestiaires. Après la rencontre, son entraîneur Lee Johnson a donné plus de précisions sur la situation.

"Je pense que cela a un lien avec le terrain synthétique, mais ce n'est qu'une supposition. Je ne suis pas médecin. Sa bandelette ilio-tibiale lui faisait mal", a-t-il déclaré. Le staff médical espère que ce ne sera pas trop grave.



"Mon avis personnel, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de terrains synthétiques dans le football professionnel", a poursuivi Johnson. Une opinion partagée par plusieurs autres entraîneurs de Pro League. "Dans aucune compétition. Cela peut représenter un énorme avantage pour l'équipe à domicile, puisqu'elle s'y entraîne en permanence", conclut-il.