Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia a disputé contre l’AC Milan son premier match complet sous le maillot du grand club londonien. Le nouvel entraîneur Xabi Alonso a insisté pour que le Belge aille au bout des 90 minutes.

La fin du calvaire pour Roméo Lavia ? Très grand talent du football belge, le milieu de terrain formé à Anderlecht puis à Manchester City peine à faire son trou chez les professionnels en raison d'un corps, parfois jugé en cristal, et qui a trop souvent freiné son éclosion. Mais lors d'un match amical contre Milan, Lavia a tenu les 90 minutes. Une première depuis son arrivée à Chelsea. Peut-être l'annonce d'un nouveau départ.

Des années marquées par les blessures

Pour le milieu de terrain belge, il s’agissait d’une étape particulièrement importante. Depuis son transfert de Southampton à Chelsea en 2023, pour environ 58 millions d’euros, sa progression a constamment été freinée par les blessures. Des problèmes aux ischio-jambiers, à la cuisse et aux quadriceps ont ainsi privé Lavia de plus de 80 matchs.

À chaque fois que le milieu de terrain semblait retrouver du rythme, une nouvelle blessure venait freiner sa progression. Selon Xabi Alonso, cette situation a également créé un blocage mental chez Lavia. Le Belge avait du mal à se convaincre qu’il était capable de disputer un match entier.

Xabi Alonso refuse de le sortir

Face à l’AC Milan, les choses ont changé. Roméo Lavia a débuté la rencontre, a tenu le coup et est finalement resté sur le terrain pendant les 90 minutes. Le nouvel entraîneur de Chelsea a vu que son milieu de terrain souffrait, mais a délibérément décidé de ne pas intervenir.

"Romeo a un blocage mental lorsqu’il s’agit de jouer 90 minutes. Il était fatigué, mais je lui ai dit : laisse-le jouer, laisse-le jouer, laisse-le aller au bout des 90 minutes", a expliqué Xabi Alonso après la rencontre.





L’entraîneur de Chelsea voulait ainsi clairement lui permettre de franchir une limite. "Il termine complètement épuisé, mais je pense qu’il est vraiment très heureux", a ajouté le technicien du club londonien.

Lavia obtient enfin la preuve que son corps peut tenir

Cette rencontre n’était pas seulement importante pour la confiance de Roméo Lavia en son physique. Le Diable rouge a également livré une prestation particulièrement convaincante contre l'AC Milan. Il a joué avec assurance, récupéré de nombreux ballons et s’est montré très précis dans ses passes. Pas moins de 97% de ses passes sont arrivées à destination.

De plus, Roméo Lavia a également tenté six longues passes, toutes réussies. Il a par ailleurs délivré cinq passes dans le dernier tiers du terrain, récupéré 8 ballons et remporté quatre de ses six duels. Il s’est également illustré défensivement avec un tacle important.

Une concurrence féroce à Chelsea

Cette prestation arrive à un moment important pour Roméo Lavia. La concurrence est particulièrement forte au milieu de terrain à Chelsea, notamment avec Enzo Fernández et Moisés Caicedo. Pour obtenir régulièrement du temps de jeu cette saison, il devra donc non seulement rester en forme, mais également convaincre son entraîneur lorsqu’il recevra sa chance.

Un nouveau chapitre pourrait ainsi s’ouvrir à Londres pour le Diable rouge. S’il parvient à rester en forme, Xabi Alonso disposera d’une arme supplémentaire au milieu de terrain. Et après tout ce que Lavia a traversé ces deux dernières années, c’est peut-être la meilleure nouvelle de toutes.