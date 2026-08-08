Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers
| Commentaire
Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Roméo Lavia a disputé contre l’AC Milan son premier match complet sous le maillot du grand club londonien. Le nouvel entraîneur Xabi Alonso a insisté pour que le Belge aille au bout des 90 minutes.

La fin du calvaire pour Roméo Lavia ? Très grand talent du football belge, le milieu de terrain formé à Anderlecht puis à Manchester City peine à faire son trou chez les professionnels en raison d'un corps, parfois jugé en cristal, et qui a trop souvent freiné son éclosion. Mais lors d'un match amical contre Milan, Lavia a tenu les 90 minutes. Une première depuis son arrivée à Chelsea. Peut-être l'annonce d'un nouveau départ.

Des années marquées par les blessures

Pour le milieu de terrain belge, il s’agissait d’une étape particulièrement importante. Depuis son transfert de Southampton à Chelsea en 2023, pour environ 58 millions d’euros, sa progression a constamment été freinée par les blessures. Des problèmes aux ischio-jambiers, à la cuisse et aux quadriceps ont ainsi privé Lavia de plus de 80 matchs.

À chaque fois que le milieu de terrain semblait retrouver du rythme, une nouvelle blessure venait freiner sa progression. Selon Xabi Alonso, cette situation a également créé un blocage mental chez Lavia. Le Belge avait du mal à se convaincre qu’il était capable de disputer un match entier.

Xabi Alonso refuse de le sortir

Face à l’AC Milan, les choses ont changé. Roméo Lavia a débuté la rencontre, a tenu le coup et est finalement resté sur le terrain pendant les 90 minutes. Le nouvel entraîneur de Chelsea a vu que son milieu de terrain souffrait, mais a délibérément décidé de ne pas intervenir.

"Romeo a un blocage mental lorsqu’il s’agit de jouer 90 minutes. Il était fatigué, mais je lui ai dit : laisse-le jouer, laisse-le jouer, laisse-le aller au bout des 90 minutes", a expliqué Xabi Alonso après la rencontre.

L’entraîneur de Chelsea voulait ainsi clairement lui permettre de franchir une limite. "Il termine complètement épuisé, mais je pense qu’il est vraiment très heureux", a ajouté le technicien du club londonien.

Lavia obtient enfin la preuve que son corps peut tenir

Cette rencontre n’était pas seulement importante pour la confiance de Roméo Lavia en son physique. Le Diable rouge a également livré une prestation particulièrement convaincante contre l'AC Milan. Il a joué avec assurance, récupéré de nombreux ballons et s’est montré très précis dans ses passes. Pas moins de 97% de ses passes sont arrivées à destination.

De plus, Roméo Lavia a également tenté six longues passes, toutes réussies. Il a par ailleurs délivré cinq passes dans le dernier tiers du terrain, récupéré 8 ballons et remporté quatre de ses six duels. Il s’est également illustré défensivement avec un tacle important.

Une concurrence féroce à Chelsea

Cette prestation arrive à un moment important pour Roméo Lavia. La concurrence est particulièrement forte au milieu de terrain à Chelsea, notamment avec Enzo Fernández et Moisés Caicedo. Pour obtenir régulièrement du temps de jeu cette saison, il devra donc non seulement rester en forme, mais également convaincre son entraîneur lorsqu’il recevra sa chance.

Un nouveau chapitre pourrait ainsi s’ouvrir à Londres pour le Diable rouge. S’il parvient à rester en forme, Xabi Alonso disposera d’une arme supplémentaire au milieu de terrain. Et après tout ce que Lavia a traversé ces deux dernières années, c’est peut-être la meilleure nouvelle de toutes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
AC Milan
Roméo Lavia

Plus de news

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

21:50
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

08:00
Plus de 100 millions d'euros refusés par le PSG : Liverpool ne compte pas en rester là

Plus de 100 millions d'euros refusés par le PSG : Liverpool ne compte pas en rester là

07:30
Un nouveau défenseur pour pallier l'absence de Ross Sykes ? La position de l'Union est claire

Un nouveau défenseur pour pallier l'absence de Ross Sykes ? La position de l'Union est claire

07:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle Utd Newcastle Utd 23/08 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved