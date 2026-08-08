Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Le profil de Davis Opoku plaît beaucoup aux clubs du top aux Pays-Bas puisque le PSV Eindhoven envisagerait sa venue en cas de départ de Sergino Dest.

La cote de Davis Opoku s'envole outre-Moerdijk. Fin juillet, nous évoquions l'intérêt porté par Feyenoord pour le latéral droit d'OH Louvain. Givairo Read, qui évolue actuellement à cette place au Kuip attire les convoitises. Nottingham Forest, l'Inter Milan, le Bayern Munich ou Manchester City seraient les clubs les plus intéressés par ses services. Feyenoord réclame 30 millions pour son départ.

Déjà dragué par le FC Porto

Avec l'arrivée de Dévy Rigaux à la tête de la direction sportive du club de Rotterdam, le profil de Davis Opoku est forcément apprécié. D'autant que le jeune homme avait déjà été courtisé par le FC Porto fin juin. Les Portugais avaient proposé de louer le latéral avec une option d'achat de 5 millions d'euros, mais l'offre a été rejetée par Louvain.

Maintenant, c'est un autre club néerlandais qui suit attentivement sa situation le PSV Eindhoven. Mais on est assez loin d'une approche ou de contacts dans ce cas selon Sacha Tavolieri, même si l'entourage a déjà été sondé par le club 27 fois champion des Pays-Bas, et trois fois sur les trois dernières années.

Seulement en cas de départ de Dest

Pour envisager un transfert, tout comme pour Feyenoord, il faudrait le départ du joueur actuellement titulaire au poste, ici Sergino Dest, international américain, qui avait d'ailleurs joué la première mi-temps du 1/8e de finale entre nos Diables rouges et les États-Unis.



Davis Opoku, qui est international belge U19 compte 23 matchs toutes compétitions confondues avec OHL la saison dernière. Ce joueur de seulement 18 ans, très rapide et doté d'un bon centre, sera certainement un joueur à suivre lors de cette saison, à moins qu'il ne parte sous d'autres cieux, plus rémunérateurs.