Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés
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Avec sa tunique floquée du numéro 18, Youri Tielemans effectuait ses débuts pour Manchester United, à l'occasion d'une rencontre amicale contre le PSG, lauréat de la dernière Ligue des Champions.

Youri Tielemans a disputé samedi ses premières minutes sous le maillot de Manchester United. Arrivé cet été en provenance d’Aston Villa dans le cadre d’un transfert très attendu, le Diable rouge a découvert ses nouveaux coéquipiers à l’occasion de la joute amicale face au Paris Saint-Germain, dernier vainqueur de la Ligue des Champions, disputé au Gamla Ullevi de Göteborg, en Suède. Remplaçant au coup d’envoi, le milieu belge est monté au jeu à la 65e minute.

Une grosse demi-heure de jeu

Ce premier rendez-vous avec les "Red Devils" intervient après plusieurs saisons réussies à Aston Villa. Tielemans, qui s’était imposé comme l’un des cadres du club de Birmingham, a choisi de relever un nouveau défi sous les ordres de Michael Carrick. Manchester United espère notamment profiter de son expérience et de sa qualité technique pour renforcer son entrejeu avant le début de la saison.

Face au PSG, les deux équipes avaient largement remanié leur onze de départ. Luis Enrique et Michael Carrick ont notamment offert du temps de jeu à plusieurs jeunes joueurs. Ce sont d’ailleurs les Parisiens qui ont pris les devants très rapidement. Après seulement deux minutes, Dro Fernandez, 18 ans, a servi Ibrahim Mbaye, également âgé de 18 ans, qui a conclu à bout portant pour ouvrir le score.

Manchester United a réagi avant la pause. Bryan Mbeumo a remis les deux équipes à égalité à la 32e minute grâce à une frappe rasante. Le score n’a ensuite plus évolué et les deux formations se sont quittées sur un partage 1-1.

Les fans emballés par l'association avec Bruno Fernandes

Et les supporters des "Red Devils" ont clairement été séduits par ces premiers pas du capitaine des Diables rouges. "Cette première association entre Tielemans et Bruno. Je suis totalement conquis", a écrit un fan sur les réseaux sociaux. Un autre supporter est même allé plus loin : "Le duo Bruno-Tielemans va faire des dégâts." L'association entre le Belge et le Portugais, meilleur passeur de Premier League l'an dernier, fait déjà saliver les fidèles de Manchester United. Un supporter de United a même prédit : "Les passes de Tielemans vers Bruno vont créer de la magie cette saison."

Senne Lammens devra patienter

Senne Lammens, lui, ne figurait pas dans le groupe mancunien pour cette rencontre. Le gardien belge doit encore patienter avant de faire ses débuts avec Manchester United cette saison. Son actualité reste scrutée en Belgique depuis son erreur contre l’Espagne, qui avait entraîné le but de la qualification pour les futurs champions du monde.

Cette prestation, où il avait dû prendre le relais au pied levé de Thibaut Courtois en cours de match, avait suscité des critiques. Senne Lammens devrait conserver la confiance de Michael Carrick qui n'a pas oublié ses bonnes prestations en Premier League lors de l'exercice écoulé.

United disputera encore deux amicaux contre Leeds United et l’AC Milan avant son premier match de Premier League, prévu le 22 août à Hull City.

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