Ronny Deila : "Je ne sais pas si c'est notre faute ou si c'est à cause d'eux"

L'entraîneur des Rouches regrette les deux buts concédés en fin de première période mais salue la mentalité de ses troupes pour revenir au score.

Après 25 bonnes premières minutes, le Standard a sombré à Anderlecht en fin de première période et a concédé un doublé de Slimani avant le retour aux vestiaires. "On a bien commencé le match en étant l'équipe dominante durant le premier quart d'heure. Nos changements de côté étaient intéressants, mais on se retrouve dans les problèmes après la demi-heure. Les angles de passes n'étaient plus bons, Anderlecht est revenu et nous a fortement frustré avant la pause" concède Ronny Deila en conférence de presse.

En seconde période, le RSCA se voit annuler deux buts avant que le Standard ne réagisse via un contre-son-camp de Sardella. "On obtient ce partage alors que nous étions dans un moins bon jour. Ce n'est jamais mauvais de prendre un point ici. Je ne suis pas heureux de la performance. C'est difficile de dire si c'est à cause de nous ou s'ils ont joué un très bon match, mais cela s'est produit et nous sommes parvenus à revenir dans le match, ce qui me rend heureux."

Désormais 6e, le Standard voit Bruges prendre une sérieuse option dans la course au top 4. Les Rouches conservent cependant 6 unités d'avance sur la 9e place occupée par Anderlecht.