Verbruggen déçu après le partage : "Si on les rejoue demain, on gagne"

C'est le genre de match frustrant pour un gardien de but. Bart Verbruggen a été impeccable, mais s'est retourné deux fois sur des phases qui l'ont laissé impuissant.

Bart Verbruggen a ainsi vu Noah Ohio marquer à bout portant d'une talonnade intelligente sur une phase où Anders Dreyer offre le ballon à l'adversaire...avant d'encaisser via une déviation malchanceuse de Killian Sardella. "C'est la déception qui domine ce soir", regrettait le portier anderlechtois. "Nous avons été dominants, mais prenons deux buts évitables. En tant que gardien, c'est frustrant d'encaisser ça".

Verbruggen va même plus loin : "Nous étions la meilleure équipe et si nous rejouons le Standard demain, nous les battons sans doute, j'en suis persuadé. Tout le monde peut voir notre progression", estime-t-il. "Ca se voit sur le terrain et au classement". Malheureusement, Anderlecht n'avance pas vraiment au classement, et reste hors du top 8...