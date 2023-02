Philip Zinckernagel : "On a senti que Ludogorets a fatigué Anderlecht"

Les Mauves ont été moins fringants dans le dernier quart d'heure alors que tout restait à jouer après l'égalisation des Rouches.

Un match assez spectaculaire, un Anderlecht dominateur mais un partage entre Mauves et Rouches lors du Clasico de ce dimanche. "C'est notre passivité après l'ouverture du score qui a permis à Anderlecht de revenir dans la partie. Ils nous ont dominé, notamment au milieu de terrain, et sont parvenus à rentrer aux vestiaires avec cet avantage. Les ajustements réalisés pendant la pause ont été bons, cela nous a permis de revenir dans ce match" analyse Philip Zinckernagel.

Le Matricule 16 voit donc le Club de Bruges conforter sa 4e place avec 4 unités d'avance mais maintient Anderlecht et sa 9e place à six longueurs. "Ce point est vraiment très positif. On vient de réaliser un 4/6 en déplacement contre les deux équipes bruxelloises. Peu de gens auraient parié là-dessus il y a deux semaines. On a aussi senti qu'Anderlecht était fatigué de son match contre Ludogorets."

Prêté par l'Olympiakos, le Danois de 28 ans avoue passer du bon temps en bord de Meuse mais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. "Je ne serai pas la seule personne à prendre cette décision. Je n'ai jamais caché que je me sentais bien ici et que j'aime évoluer pour ce club. Je pense que Ronny Deila serait aussi satisfait que je reste. Le plus important reste le terrain, on verra en temps et en heure de quoi mon avenir sera fait" conclut un Zinckernagel accosté amicalement par des supporters d'Anderlecht après son passage en zone mixte pour quelques photos souvenir.