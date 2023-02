Brian Riemer mécontent également : "L'arbitre a été bon, mais sur ça, il s'est trompé"

Brian Riemer ne voyait pas ce que le Sporting d'Anderlecht aurait pu faire de mieux contre le Standard. Les Mauves ont encaissé un 2-2 venu de nulle part...et que le coach des Mauves estime invalide.

Brian Riemer, comme souvent, n'avait pas grand chose de négatif à dire au sujet de la prestation de ses joueurs ce dimanche. "C'est le genre de match dont vous sortez en vous demandant ce que vous auriez pu faire de mieux. Toutes les cases ont été cochées, nous aurions en toute logique dû nous imposer", regrette le Danois. "Bien sûr, les 10 premières minutes ont été compliquées, nous avons dû trouver notre rythme après l'Europe. Mais parvenir à livrer une telle prestation après 120 minutes en semaine...je ne peux pas être plus fier de mes joueurs !".

L'entraîneur du RSC Anderlecht a vu son équipe pousser, pousser, mais ne pas parvenir à faire le break. "Il s'en est fallu de si peu ! Le but de Slimani hors-jeu est annulé pour quelques millimètres. Et nos deux buts encaissés viennent d'un ballon que nous leur offrons et d'un auto-but", peste Riemer. "Il nous manque encore ce petit surplus de ce que je n'ai même pas envie d'appeler chance, car chance implique que ce n'est pas mérité".

Un but du Standard invalide ?

Quant à l'égalisation, selon Brian Riemer, elle aurait dû être annulée par l'arbitre. "Je trouve que Mr Lardot a fait un très bon match, je ne veux donc pas le blâmer, mais sur cette phase, il se trompe. Marlon Fossey participe à la phase et presse Killian Sardella sur son auto-but", estime-t-il. "Même s'il est vrai que nous aurions dû faire le 3-1, c'est une décision regrettable. On me dit toujours que la chance s'équilibre sur une saison, donc je pense que nous serons très chanceux sur les 7 derniers matchs (rires)".