L'arbitre a dû calmer Islam Slimani, comme un peu trop souvent

Islam Slimani a encore fait la différence en inscrivant deux buts face au Standard. Mais l'Algérien va finir par être dans le collimateur des arbitres.

Quel caractère, cet Islam Slimani ! Certains joueurs se calment avec l'âge et l'expérience, mais le feu du buteur de 34 ans n'a pas fini de brûler. Depuis sa signature à Anderlecht, Slimani s'est montré très impliqué, dans le jeu comme dans l'attitude. Mais ses réactions lorsque l'arbitre siffle contre lui ou ne lui accorde pas ce qu'il réclame sont parfois un peu difficiles à comprendre. Ce dimanche, il a presque été demander son carton jaune à Mr Lardot après avoir été selon lui arrêté fautivement. "Oui, l'arbitre a dû un peu me calmer. C'est mon caractère et c'est ce qui fait ma force aussi. Je suis un autre homme en dehors des terrains", s'excuse presque Slimani au micro d'Eleven Sports.

Nous n'en doutons pas, mais quand le buteur vedette de son équipe est averti, Brian Riemer n'a certainement pas le sourire. Au fil du match, Islam Slimani s'est un peu effacé, mais il a disputé 90 minutes, amenant toujours cette présence menaçante en fin de rencontre. "Inquiet de son carton jaune ? Non, je serais plutôt inquiet si c'était un jeune joueur dans cette situation car on ne sait jamais ce qui peut arriver", relativise Riemer quand on évoque le sujet. "Slimani a l'expérience pour gérer un carton jaune au-dessus de sa tête. C'était un match fiévreux et il a été pris dans l'atmosphère, mais je ne m'inquiète pas pour autant".