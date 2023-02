"Anderlecht pourrait jouer le top...4"

Le Sporting d'Anderlecht ne perd plus de matchs, et rôde aux alentours du top 8. Sous Brian Riemer, les Mauves sont en bien meilleure forme, et le coach danois en est heureux.

Un mois sans défaite en championnat : Anderlecht est en forme, même si les 2-2 consécutifs contre Courtrai et le Standard laissent les Mauves juste en dehors du top 8. Il faudra éviter les écarts de ce genre dans la dernière ligne droite afin de ne pas avoir de regrets au décompte final. Mais quand on interroge Brian Riemer sur les chances de top 8, il ne paraît pas douter. "Nous sommes invaincus sur les 7 derniers matchs, et il reste 7 matchs à jouer. Nous faisons montre d'une belle continuité et devons rester concentrés jusqu'au bout", reconnaît le Danois. "Mais quand je vois ce que cette équipe réalise, je suis convaincu qu'elle aurait pu se battre pour...le top 4. Elle a les qualités pour. Malheureusement, nous faisons avec la situation qui nous a été donnée et il faudra lutter pour le top 8, mais je n'ai pas de doutes à ce sujet".