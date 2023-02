Comment évaluer cette prestation de Marlon Fossey ?

L'arrière droit américain fut extrêmement utile pour contrer la vitesse de Francis Amuzu mais s'est rendu coupable sur les deux buts des Mauves. Il réalise pourtant un retour magnifique devant Islam Slimani pour éviter le 3-1.

Un match assez bizarre que nous a livré Marlon Fossey. Titularisé comme habituellement sur le côté droit de la défense (en position de piston lors des phases offensives pour recevoir davantage de liberté de placement), le latéral américain était confronté à la vitesse de Francis Amuzu. "On savait avant le match que ce duel serait particulièrement important. Marlon se sent mieux quand il évolue un petit peu plus haut, comme aujourd'hui. C'est dans cette position qu'il peut exploiter ses qualités au maximum" nous confiait d'ailleurs William Balikwisha en zone mixte.

Dès les premières minutes de la rencontre, le joueur de 24 ans arpente son flanc droit et distille deux centres dangereux (8e, 12e), qui ne trouvent pas preneur. Quelques minutes plus tard, le natif de Los Angeles exploite ses facultés défensives et réalise un superbe retour devant Majeed Ashimeru (18e).

Durant la première demi-heure, Fossey fait partie des meilleurs hommes sur le terrain. Mais comme le savait le Standard, le "match dans le match" contre Amuzu serait capital. L'ailier gauche du Sporting prend le piston droit du Standard de vitesse, penalty indiscutable. Anderlecht est de retour (33e).

Sur le 2-1, c'est aussi Fossey qui est pris de vitesse par Francis Amuzu. Ce dernier centre pour Slimani qui donne les commandes au RSCA. "C'est vrai que les deux buts viennent de son côté mais il nous a été particulièrement utile sur de nombreuses actions et a empêché Francis Amuzu de prendre la profondeur à de trop nombreuses reprises" ajoutait Balikwisha.

C'est un petit peu ça, le résumé du match de Marlon Fossey. Une activité très intéressante sur son flanc droit, un travail défensif important pour permettre aux Rouches de garder le cap mais deux erreurs particulièrement flagrantes qui mettent ses couleurs dans de sales draps. Son centre vers Zinckernagel (46e) et son retour impressionnant devant Slimani (57e) permettent de dire qu'il fut un des seuls liégeois à garder le cap en début de deuxième mi-temps, alors que le RSCA venait de se voir annuler deux buts et cherchait à tuer le match.

Comment évaluer la performance d'un joueur qui fut globalement bon pendant l'ensemble du match mais qui se rend coupable des deux uniques buts concédés par son équipe ? Difficile à dire, mais ces errements défensifs seront à impérativement à corriger si le Standard jouit réellement d'ambitions européennes.