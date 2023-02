William Balikwisha : "Un match spécial après mes 10 ans à Anderlecht, ce point nous satisfait"

Après une bonne entame, le Standard a concédé un rapide doublé de Slimani et était derrière à la pause. En seconde période, les Rouches sont parvenus à égaliser de manière un petit peu miraculeuse pour arracher un partage important.

Partage plaisant entre Anderlecht et le Standard. Les Rouches sont bien entrés dans leur match mais ont perdu le monopole du jeu après l'égalisation des Mauves sur penalty. "On commence bien en mettant le premier but, mais cela reste un Clasico. Ils sont bien revenus en inscrivant deux buts en cinq minutes, mais on est resté patients et on a eu ce petit brin de chance pour ramener ce point qui nous satisfait. C'est ce genre de matchs qui nous aide à apprendre. Même après le premier but, il faut garder la même intensité sans quoi, l'adversaire revient" commente William Balikwisha.

Passé par l'école de jeunes du Sporting, le joueur de 23 ans a abordé cette rencontre avec un œil particulier. "Je viens de Bruxelles et j'ai joué ici pendant dix ans donc j'avais réellement à cœur de faire un bon match. Je pense que c'est chose faite et on prend quatre points sur six contre les deux clubs bruxellois, en mettant fin à la série d'invincibilité de l'Union. Il reste 7 matchs, dont Bruges et Westerlo. Il ne faut pas s'affoler, il vaut mieux un point que zéro. Il reste la place pour se qualifier pour les Play-Offs 1."

Ce sont d'ailleurs les Campinois que les Rouches affronteront le week-end prochain à Sclessin. Dans ce match qui pourrait être décisif dans la course au top 8, Ronny Deila devrait récupérer Stipe Perica, en outre du retour de Renaud Emond. "La concurrence aide à faire de meilleurs résultats. Je me réjouis de leur retour pour aller chercher les meilleurs résultats. On manquait de poids sur le plan offensif, j'espère que cela va nous aider."

Souvent critiqué dans sa jeunesse pour son manque de statistiques, le milieu offensif a délivré sa 4e passe décisive de la saison et compte 5 buts. "Cela a une grande importance dans le football, mais je préfère ce côté 'plaisir' de faire un dribble ou une passe décisive. Je sais que le plan statistique est primordial dans le football donc je suis heureux qu'elles progressent. Ronny Deila m'a déjà dit que j'étais un bon joueur mais que cela ne servait à rien sans statistiques. J'ai écouté son conseil et j'essaye de m'y adapter."

Placé sur le côté droit en phase offensive, William Balikwisha s'est fréquemment retrouvé dans la zone de son grand ami d'enfance, Killian Sardella. "Ça me fait plaisir. Il y a des avantages et des inconvénients. Un joueur avec qui tu restes tout le temps, il te connaît. Mais quand ça passe, tu es un homme heureux. Le passement de jambes contre lui ? Je le charrierai sur les réseaux" s'amuse le -superbement- passeur décisif sur l'ouverture du score.