Philip Zinckernagel : "Deux points de perdus mais le top 4 est toujours envisageable"

Le Danois estime que les Rouches auraient dû l'emporter à Anderlecht. Ce partage place finalement le Standard à quatre longueurs de Bruges.

Un match nul qui n'arrange personne ? Alors que le Sporting d'Anderlecht a manqué l'occasion de revenir dans le top 8, le Standard laisse filer Bruges à quatre longueurs. "Quand on voit notre première demi-heure et l'ouverture du score de Noah Ohio, je pense qu'on peut parler de deux points de perdus. Si l'on regarde la seconde période, Anderlecht a mieux joué et nous a mis en difficulté. Cependant, les Champions Play-Offs restent une réalité et un objectif. Il reste 7 matchs dont des affrontements contre Westerlo et Bruges, des concurrents directs. Tout est encore possible" commentait Philip Zinckernagel.

Dans une rencontre respectueuse malgré quelques altercations, le Danois est resté de marbre, comme la majorité des joueurs liégeois. "On était bien plus calmes qu'Anderlecht, ce qui était déterminant dans un tel match. Ils étaient nerveux et c'est ce qui me fait dire qu'on ne doit pas vraiment se contenter d'un partage."

Le Matricule 16 se tire donc de ses deux déplacements à Bruxelles avec un 4/6. "Ce n'est certainement pas un mauvais bilan, avec évidemment la victoire contre l'Union en point d'orgue. C'était important de réagir après la contre-performance contre Courtrai" conclut le joueur de 28 ans.