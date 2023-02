Zeno Debast n'est pas heureux de la décision arbitrale sur le 2-2 du Standard !

Anderlecht avait tout en main pour remporter le Clasico ce dimanche. Mais un auto-but de Killian Sardella en a décidé autrement...malgré une position que le VAR a dû vérifier.

Depuis la tribune, il était difficile de comprendre pourquoi Mr Lardot a dû aller vérifier les images vidéo après le 2-2 du Standard. Le centre contré de Philip Zinckernage avait été contré maladroitement par Killian Sardella dans ses propres filets. Mais selon Zeno Debast, non seulement l'arbitre a eu raison de consulter la VAR, mais il aurait dû annuler le but. C'est ce que le défenseur a déclaré au micro d'Eleven après la rencontre.

"Ils égalisent un peu contre le cours du jeu. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a hors-jeu sur cette phase", estime le Diable Rouge. "Marlon Fossey est en position de hors-jeu et je trouve qu'il influence le dégagement raté de Killian. Je pense donc que ce but aurait dû être annulé pour hors-jeu". C'est en effet la position de Fossey que Mr Lardot a été vérifier, avant de finalement accorder le but. À tort, donc, selon Debast...