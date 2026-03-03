"Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

Charleroi est sorti de son week-end avec le sentiment d'avoir été floué contre le Club de Bruges. Si Hein Vanhaezebrouck peut entendre les réclamations des Zèbres sur certains points, il n'a apprécié tout ce bruit autour de l'arbitrage.

Dans sa carrière d'entraîneur, Hein Vanhaezebrouck a plus d'une fois flingué l'arbitrage après des défaites contre le Club de Bruges. Il connaît donc la frustration qui elle celle d'Hans Cornelis et de ses hommes, reconnaissant que le temps additionnel était sans doute exagéré.

Mais il trouve le Sporting un peu trop calimero : "Si vous comptez vous plaindre après coup… Bon, vous pouvez toujours souligner qu’un arbitre assistant a contredit l’arbitre principal sur une action qui a nécessité quatre visionnages du ralenti pour établir le contact", commence-t-il sur Sporza.

"Mais tu dois aussi te remettre en question. Quand on fait sans cesse des erreurs comme ça, on joue en-dessus de son niveau habituel et on n'est pas prêt pour les Champions' Playoffs", poursuit-il.

Remettre le football au centre des débats

Pour lui, Charleroi ne peut s'en prendre qu'à lui-même : "Et puis, il y a eu ce gardien de but qui est resté au sol pendant deux minutes, victime de crampes. Franchement, ce genre de cinéma, c'est inadmissible. On peut toujours discuter de la nécessité de ces huit minutes de prolongation, mais qu'en pensez-vous maintenant, après avoir simulé des blessures ? Ils ont raison sur certains points, mais ils devraient vraiment se remettre en question".

Sans compter que c'est la carte rouge plus que justifiée de Kévin Van den Kerkhof qui a d'abord fragilisé l'équipe : "On voyait souvent de telles interventions à mon époque, mais celle-ci est tout simplement dépassée. Vraiment incompréhensible. Je me demande vraiment si Hans Cornelis va réagir, car on ne peut pas laisser passer ça. Non seulement il pénalise son équipe, mais il met aussi Tzolis en danger, il pouvait lui casser la jambe. Si j'étais son entraîneur, je le remettrais en place publiquement. Car il n'est pas le seul dans ce groupe à avoir déjà reçu un carton rouge stupide".