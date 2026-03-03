Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"

Les clubs du top avantagés ? Un consultant en est sûr : "Mais je ne peux pas le prouver"
Photo: © photonews

Charleroi a encaissé le 1-2 à la 100e minute face au Club de Bruges, après une fin de match controversée avec un carton rouge et huit minutes de temps additionnel.

Le temps additionnel lors du match entre le Sporting Charleroi et le Club de Bruges n'a pas fini de faire parler. Aurélien Scheidler avait immédiatement dénoncé l'arbitrage à la fin de la rencontre, estimant que Charleroi "dérange" dans le football belge. 

Jonathan Lardot, lui, relativise ce lundi dans Under Review sur DAZN : si le penalty accordé était en effet léger, le temps additionnel était logique, y compris le fait que le match continue jusqu'à la 90e+10. Hein Vanhaezebrouck, consultant pour Het Nieuwsblad, nuance. 

Vanhaezebrouck se demande si les grands clubs sont avantagés 

"Je me pose des questions sur ces 8 minutes de temps additionnel. Oui, d'accord, il y a eu beaucoup de changements, un carton rouge, un penalty avec intervention de la VAR, mais tout de même", s'interroge l'ancien coach de La Gantoise et Anderlecht. 

"Il faudrait faire une étude sur combien de minutes les grands clubs obtiennent quand ils sont à la traîne. Mon sentiment a toujours été qu'ils obtiennent le temps nécessaire, bien plus que les petits clubs", continue Vanhaezebrouck. 

Lire aussi… "Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi
"Mais bien sûr, je ne peux pas le prouver. Cela dit, bravo à Ivan Leko qui prend 24/30 en championnat : personne ne fait mieux. Pocognoli faisait presque aussi bien avec 23/30, puis il est parti", conclut l'analyste. 

Commentaire
Charleroi
FC Bruges
Hein Vanhaezebrouck

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
