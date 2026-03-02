C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Exclu face au Club de Bruges pour un tacle déplacé sur Christos Tzolis, Kevin Van Den Kerkhof pourrait recevoir jusqu'à cinq matchs de suspension, dont quatre effectifs. Une lourde perte en vue pour Hans Cornelis.

Après un très bon début de rencontre et un avantage d'un but au repos, permis aussi par la fébrilité de son adversaire, le Sporting Charleroi s'est écroulé en quinze minutes face au Club de Bruges, ce dimanche.

Les Zèbres ont d'abord vu Kevin Van Den Kerkhof commettre une faute grossière sur Christos Tzolis, sanctionnée par une exclusion, avant de concéder un penalty converti par le même Tzolis. Au bout du bout du temps additionnel, Joël Ordonez a donné la victoire aux Blauw & Zwart et a alimenté la frustration des Carolos.

L'exclusion du défenseur latéral droit algérien était cependant incontestable, et la jambe de Tzolis, ensanglantée au coup de sifflet final, témoignait encore de la dangerosité du tacle.

Quatre matchs effectifs de suspension pour Kevin Van Den Kerkhof ?

Van Den Kerkhof sera donc lourdement puni par les instances en charge. La Commission de discipline réclame en tout cas cinq rencontres de suspension à son encontre, dont quatre effectives, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Lire aussi… "Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc

Le cas échéant, la phase classique du joueur de 29 ans serait terminée et il manquerait les déplacements à Dender et à Zulte, la réception de Louvain ainsi que la première journée des Play-Offs. Un sacré coup dur pour Hans Cornelis.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges
Kevin Van Den Kerkhof

Plus de news

"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc Réaction

"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc

16:20
Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

13:30
1
Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

12:00
1
"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi Réaction

"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi

10:20
4
"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

09:20
1
Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

08:00
Anderlecht, la RAAL et Bruges à la fête dans notre équipe-type de la semaine

Anderlecht, la RAAL et Bruges à la fête dans notre équipe-type de la semaine

14:40
Dernier ex-aequo, le Club NXT giflé par les U23 d'Anderlecht : "C'est la première fois qu'on mérite de perdre"

Dernier ex-aequo, le Club NXT giflé par les U23 d'Anderlecht : "C'est la première fois qu'on mérite de perdre"

15:00
Le "De Bruyne day" en Italie : 128 jours plus tard, King Kev' est de retour au Napoli

Le "De Bruyne day" en Italie : 128 jours plus tard, King Kev' est de retour au Napoli

15:30
Vincent Euvrard n'est jamais tranquille : un joueur du Standard à présent menacé de deux matchs de suspension

Vincent Euvrard n'est jamais tranquille : un joueur du Standard à présent menacé de deux matchs de suspension

14:20
Après l'affaire Prestianni-Vinicius, une nouvelle règle qui entrerait en vigueur dès la Coupe du monde 2026 ?

Après l'affaire Prestianni-Vinicius, une nouvelle règle qui entrerait en vigueur dès la Coupe du monde 2026 ?

14:00
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

11:40
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
8
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
10
Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

11:20
2
Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

11:00
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

10:40
Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

09:40
Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

10:00
Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

09:00
Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

08:30
Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

07:20
Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur Analyse

Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

07:00
Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

07:40
Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

06:30
🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

06:00
Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
1
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

20:00
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved