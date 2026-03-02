C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis

Exclu face au Club de Bruges pour un tacle déplacé sur Christos Tzolis, Kevin Van Den Kerkhof pourrait recevoir jusqu'à cinq matchs de suspension, dont quatre effectifs. Une lourde perte en vue pour Hans Cornelis.

Après un très bon début de rencontre et un avantage d'un but au repos, permis aussi par la fébrilité de son adversaire, le Sporting Charleroi s'est écroulé en quinze minutes face au Club de Bruges, ce dimanche.

Les Zèbres ont d'abord vu Kevin Van Den Kerkhof commettre une faute grossière sur Christos Tzolis, sanctionnée par une exclusion, avant de concéder un penalty converti par le même Tzolis. Au bout du bout du temps additionnel, Joël Ordonez a donné la victoire aux Blauw & Zwart et a alimenté la frustration des Carolos.

L'exclusion du défenseur latéral droit algérien était cependant incontestable, et la jambe de Tzolis, ensanglantée au coup de sifflet final, témoignait encore de la dangerosité du tacle.

Quatre matchs effectifs de suspension pour Kevin Van Den Kerkhof ?

Van Den Kerkhof sera donc lourdement puni par les instances en charge. La Commission de discipline réclame en tout cas cinq rencontres de suspension à son encontre, dont quatre effectives, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.



Le cas échéant, la phase classique du joueur de 29 ans serait terminée et il manquerait les déplacements à Dender et à Zulte, la réception de Louvain ainsi que la première journée des Play-Offs. Un sacré coup dur pour Hans Cornelis.