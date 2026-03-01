Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Charleroi a vécu un match terriblement frustrant contre le Club de Bruges. Voici les notes des joueurs, partagées entre une première mi-temps plus qu'encourageante et un deuxième acte en mode résistance.

Koné (7) : de retour dans les buts au détriment de Martin Delavallée, il n'aura pas été mis à contribution en première mi-temps. Comme attendu, il a eu plus d'occasions de s'illustrer dans le deuxième acte, à commencer par cet arrêt que l'on pensait capital à 1-1 mais qui n'aura que retardé l'échéance.

Van den Kerkhof (4) : du déchet dans ses centres...mais pas dans celui qui a permis à Keita d'ouvrir le score. Une activité sur le flanc qui n'a pas autorisé Seys à beaucoup monter. Un match maîtrisé...jusqu'à ce tacle inconsidéré à l'heure de jeu. Son exclusion pour son intervention les deux pieds en avant sur Tzolis a sans aucun doute été le premier tournant du revirement brugeois.

Van den Kerkhof et Keita décisifs puis poussés à la faute

Keita (6,5) : a mis Tresoldi dans sa poche en première mi-temps et a conclu son premier acte plein d'autorité en ouvrant le score avec beaucoup de conviction. Mais l'Italien s'est vengé en allant chercher un penalty léger face à son opposant, pour permettre à Bruges d'égaliser.

Ousou (6) : pendant qu'Ousou y allait gaiement au duel, le capitaine veillait en couverture et est à créditer d'un match assez sobre.

Nzita (4) : plus d'une fois exposé (et passé) face à Forbs en début de match, qui lui aura donné le tournis. Un match qui lui aura beaucoup appris face à un adversaire si déroutant.



Camara (5) : présent aux quatre coins du terrain mais pas toujours très juste dans ses interventions ou dans ses relances.

Titraoui (7) : des phases parfois hésitantes aux abords du rectangle adverse qui auraient débouché sur des frappes il y a quelques semaines, mais une présence remarquable pour permettre au Sporting de récupérer haut face à un entrejeu brugeois pourtant rôdé.

Bernier (5,5) : son centième match sous le maillot zébré. A l'abordage dès le début de la rencontre, avec plusieurs frappes. Plus discret par la suite et sacrifié par Cornelis quand Van den Kerkhof s'est fait exclure.

Romsaas (6) : pas toujours des plus justes dans ses contrôles mais une présence dans les parages de Scheidler qui a embêté les Brugeois. Un match assez méritant

Guiagon (5,5) : l'Ivoirien avait décidé à lui seul du dernier match face au Club et annoncé la prolongation de son contrat dans la foulée, il a dû se contenter d'une soirée plus anodine, avec bien moins de débordements qu'à son habitude.

Scheidler (6) : assez présent dans le rectangle dans le premier quart d'heure, il lui a ensuite été bien difficile d'apporter le danger face à Mechele et Ordonez, bien loin du but brugeois, vu la tournure de la seconde période.

