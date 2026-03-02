Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

Le Club de Bruges a remonté son retard contre Charleroi dans un match tendu, avec un carton rouge et un but au bout du temps additionnel. La tension était également là en tribunes, avec des débordements.

Le Club de Bruges a vécu une soirée particulière en déplacement à Charleroi. Les Zèbres ont pris l'avantage, mais après la pause, tout a mal tourné pour eux. Kevin Van Den Kerkhof a reçu un carton rouge plus que mérité.

Ensuite, le Club est complètement revenu dans le coup grâce à un penalty transformé par Christos Tzolis et à un but de Joel Ordonez à la 100e minute. De quoi faire réagir les Zèbres, qui pointaient du doigt l'arbitrage.

Un supporter de Charleroi a craché sur Jorne Spileers

"Il n'y a pas de justice dans le football belge. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On ne veut clairement pas de Charleroi en Jupiler Pro League", a notamment lancé Aurélien Scheidler.

Après le coup de sifflet final, il y a aussi eu pas mal de tumulte. Joueurs et entraîneurs sont allés demander des comptes les uns aux autres et aux arbitres. Les échauffourées n'ont toutefois pas duré longtemps.

Mais selon Het Laatste Nieuws, il y aurait également eu un incident en tribunes. Un supporter de Charleroi aurait craché sur Jorne Spileers. Si l'auteur peut être identifié, il risque sans aucun doute une lourde sanction.