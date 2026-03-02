Réaction "L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis


Hans Cornelis était assez déconfit après la défaite de Charleroi contre le Club de Bruges. Entre fierté quant à la prestation de ses joueurs et frustration arbitrale, voici son analyse en conférence de presse.

Tout avait bien commencé pour les Zèbres : "On joue une très bonne première mi-temps, que ce soit tactiquement ou dans l'intensité. On ne donne rien à un très bon adversaire et on parvient à marquer ce but. On est rentrés au vestiaire avec un très bon sentiment, même si on savait qu'on allait souffrir par moments en deuxième mi-temps".

De fait, le second acte a été mouvementé, la stupide carte rouge de Kévin Van den Kerkhof a donné le ton : "On reprend bien, mais il y a ce carton rouge qui tombe. Ce n'était pas très intelligent de notre part parce que c'est une faute qui n'est pas nécessaire. Kévin ? Cela reste un joueur intelligent, on aura une discussion en revoyant la phase, comme on en a avec tous les joueurs, et il ne refera plus un tel geste".

Une rouge logique, deux buts contestés

"Après ça, tu sais que tu vas d'autant plus défendre ton but d'avance. On encaisse l'égalisation sur penalty. Pour moi, il est vraiment sifflé trop facilement. C'est très léger. L'arbitre est à dix mètres de la phase et ne siffle rien mais le juge de ligne à 30 mètres intervient ? Si ce penalty n'avait pas été sifflé, le VAR ne serait pas intervenu", déplore Cornelis.

Le deuxième but brugeois le laisse également perplexe : "Encaisser à la 100e minute de jeu alors qu'il n'y a que 8 minutes de temps additionnel, ça fait déjà long. Mais 30 secondes avant ce but, il y a une faute claire d'Hugo Siquet sur Patrick Pflücke, il s'appuie dessus. Je ne demande même plus d'explications, parce qu'on reçoit de toute façon toujours la même. Je partage la frustration de mes joueurs. On méritait plus".

Lire aussi… "Ce genre de cinéma, c'est inadmissible" : Hein Vanhaezebrouck recadre Charleroi

Mais il ne va pas jusqu'à dire, comme Aurélien Scheidler l'a fait à chaud, que Charleroi dérange : "C'est toujours difficile à dire. La semaine dernière et cette semaine, j'ai l'impression que l'arbitre n'était pas de notre côté. Mais beaucoup d'entraîneurs tombent facilement dans le complotisme. Cela reste un sentiment, une impression".

