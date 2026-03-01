Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Charleroi ressort frustré au possible de son match contre le Club de Bruges. Les Zèbres avaient tout pour l'emporter mais ont perdu de leur sérénité dans la dernière minute, avec en climax ce but encaissé dans le temps additionnel du temps additionnel.

A voir la physionomie de la fin de rencontre et la réaction des Zèbres au coup de sifflet final, il ne fallait pas être devin pour savoir que les joueurs désignés pour s'exprimer à chaud face à la presse se présenteraient furibards.

De fait, Aurélien Scheidler était sacrément remonté contre l'arbitrage : "Des corners sifflés qui n'en sont pas, un carton rouge sorti si rapidement, l'arbitre qui ne veut pas siffler la fin du match, Charleroi dérange. On a essayé de se taire, de prendre sur nous toute la saison, mais ce soir, c'est trop. C'est un scandale".

Le Sporting se sent floué

Le Français a répété plusieurs fois que le Sporting dérangeait au sein de la Pro League : "Ce n'est pas la première fois que ça arrive, il y a beaucoup trop de penaltys sifflés contre nous : la semaine dernière déjà, les deux joueurs se rentrent dedans dans le rectangle, et on siffle penalty".

Les Zèbres ont protesté tant et plus mais cela n'a rien changé : "L'arbitre ? Ils ne veulent jamais rien savoir, même s'il a tort, il ne le reconnaîtra pas".

Le Club de Bruges n'en menait pourtant pas large en première mi-temps : "On a été meilleurs qu'eux. Regardez notre prestation ce soir encore : aller chercher le top 6 dans ces conditions, c'est très compliqué. Je ne veux pas remettre la faute uniquement sur les arbitres, mais toute la saison, il y a eu des décisions contre nous. Très difficile de retenir le positif à chaud ; ce soir, on est juste frustrés".