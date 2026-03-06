"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

Hans Cornelis n'est pas passé à autre chose. Une semaine après la défaite contre le Club de Bruges, l'entraîneur de Charleroi est revenu sur plusieurs décisions arbitrales.

Le Sporting Charleroi était bien parti pour réaliser un exploit contre le Club de Bruges. Keita avait ouvert le score et les Carolos contrôlaient la rencontre à domicile. Mais le match a basculé après l'heure de jeu.

La faute très maladroite de Kevin Van den Kerkhof a changé le match. Charleroi a dû jouer la dernière demi-heure à dix. À un quart d’heure de la fin, Tzolis a égalisé sur penalty, puis à la 100e minute, Ordonez a offert la victoire aux Brugeois.

Cornelis ne comprend pas la décision de l'arbitre

Du côté de Charleroi, la colère ne retombe pas. Une semaine plus tard, le discours n'a pas changé. Même sur le carton rouge, qui est indiscutable, Hans Cornelis surprend par ses propos.

Selon l'entraîneur carolo, Van den Kerkhof n'avait pas de mauvaises intentions. "J'ai parlé avec lui de son tacle dangereux. Je suis sûr qu’il n'y avait pas de méchanceté de sa part. Il dit qu'il jouait le ballon, même si c'est difficile à expliquer. C'est un mauvais choix de sa part", a expliqué Cornelis en conférence de presse, relayé par Le Soir.



Et le coach ne s'est pas arrêté là. "On doit faire attention à ça oui, mais pour moi, les deux derniers penalties, à Westerlo et contre Bruges, ne sont pas des penalties. Si on ne parle pas d'arbitrage, ça n'arrive pas dans les médias", a-t-il ajouté.