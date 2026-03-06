"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Si on ne parle pas d'arbitrage..." : Hans Cornelis revient sur les décisions contre Charleroi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Hans Cornelis n'est pas passé à autre chose. Une semaine après la défaite contre le Club de Bruges, l'entraîneur de Charleroi est revenu sur plusieurs décisions arbitrales.

Le Sporting Charleroi était bien parti pour réaliser un exploit contre le Club de Bruges. Keita avait ouvert le score et les Carolos contrôlaient la rencontre à domicile. Mais le match a basculé après l'heure de jeu.

La faute très maladroite de Kevin Van den Kerkhof a changé le match. Charleroi a dû jouer la dernière demi-heure à dix. À un quart d’heure de la fin, Tzolis a égalisé sur penalty, puis à la 100e minute, Ordonez a offert la victoire aux Brugeois.

Cornelis ne comprend pas la décision de l'arbitre

Du côté de Charleroi, la colère ne retombe pas. Une semaine plus tard, le discours n'a pas changé. Même sur le carton rouge, qui est indiscutable, Hans Cornelis surprend par ses propos.

Selon l'entraîneur carolo, Van den Kerkhof n'avait pas de mauvaises intentions. "J'ai parlé avec lui de son tacle dangereux. Je suis sûr qu’il n'y avait pas de méchanceté de sa part. Il dit qu'il jouait le ballon, même si c'est difficile à expliquer. C'est un mauvais choix de sa part", a expliqué Cornelis en conférence de presse, relayé par Le Soir.


Et le coach ne s'est pas arrêté là. "On doit faire attention à ça oui, mais pour moi, les deux derniers penalties, à Westerlo et contre Bruges, ne sont pas des penalties. Si on ne parle pas d'arbitrage, ça n'arrive pas dans les médias", a-t-il ajouté.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges
Hans Cornelis

Plus de news

LIVE : la RAAL peut-elle se donner de l'air et enterrer les rêves de l'Antwerp ? Live

LIVE : la RAAL peut-elle se donner de l'air et enterrer les rêves de l'Antwerp ?

20:09
"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

"C'est vrai dans une certaine mesure" : Rik De Mil réagit au constat implacable de l'un de ses joueurs

20:00
Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

Une peine légèrement réduite : la suspension finale de Kévin Van den Kerkhof est connue

19:00
Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

Un Diable Rouge pourrait faire les frais d'un grand ménage cet été

19:30
"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

"C'est un exemple pour moi" : duel particulier entre Ivan Leko et Jérémy Taravel ce week-end

16:30
Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

Et si la RAAL était... à sa place au classement ? Les chiffres le suggèrent

17:40
Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

Problème de diplôme pour Jérémy Taravel : Anderlecht travaille sur une solution

18:00
Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

Hans Vanaken est infatigable : voici une statistique impressionnante concernant le Diable Rouge

13:00
"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

"Il va devenir un très grand coach" : Hugo Broos n'oublie pas ce joueur passé par Anderlecht

17:20
"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

"C'était une période très difficile" : Joël Ordóñez revient sur le transfert à l'OM qui avait capoté

12:30
Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

Le RWDM au bord du gouffre ? Le staff sort du silence

17:00
Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard Interview

Qui pour remplacer Marlon Fossey au Standard ? Trois options s'offrent à Vincent Euvrard

15:40
Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

Un retour très attendu : l'Union récupère un titulaire avant d'affronter Genk

16:00
Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

Terrible nouvelle pour Anderlecht : un joueur doit subir une nouvelle opération

15:20
"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem Interview

"On verra s'il y a des dommages collatéraux" au Standard, qui enregistre un retour avant Zulte Waregem

14:20
L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

L'ancien assistant d'Anderlecht Mohamed Ouahbi bientôt épaulé par... Andrés Iniesta avec le Maroc

15:00
Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

Un départ d'Anan Khalaili cet été ? Son agent répond aux rumeurs

14:34
Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

Libre cet été, mais pour aller où ? Un indésirable d'Anderlecht cherche une porte de sortie

13:40
"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

"On va pleurer" : Philippe Albert met en garde contre le retour trop rapide d'un Diable Rouge

14:00
"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

"Cela ne devrait pas arriver" : Senne Lammens frustré après la défaite de Manchester United face à Newcastle

13:20
Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

Qu'est-ce qui manque à Anderlecht ? La réponse claire de Thorgan Hazard

12:00
Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

Ludovit Reis écarté par Ivan Leko ? Le point sur la situation du Néerlandais arrivé à Bruges l'été dernier

07:40
"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

"Il est l'homme de la situation" : Guillaume Gillet se montre très clair concernant Jérémy Taravel

09:40
Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

Christian Burgess va-t-il quitter l'Union Saint-Gilloise ? Le point sur la situation

11:30
3
"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

"Nous continuerons à le soutenir" : Vincent Kompany prend la défense d'un jeune joueur

11:00
Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

Lionel Messi a rendu visite à Donald Trump à la Maison-Blanche : voici pourquoi

10:30
"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

"Sincèrement c'était top" : Romelu Lukaku réagit à l'annonce de la retraite de Paul-José M'Poku

10:00
OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

OFFICIEL : Paul-José M'Poku met un terme à sa carrière de footballeur professionnel

09:20
"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

"Les gens ne le connaissent pas bien" : Cyril Ngonge se confie sur son ami Khvicha Kvaratskhelia

09:00
Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

Cinquième défaite de suite pour Tottenham : de nombreux supporters quittent le stade à la mi-temps

08:30
Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

Une drôle d'histoire circule dans le vestiaire d'Anderlecht : Nathan De Cat réagit

07:20
1
OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

OFFICIEL : l'ancien adjoint d'Anderlecht Mohamed Ouahbi est le nouveau coach du Maroc

08:00
Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

Coup dur pour l'Antwerp dans la course aux Champions' Play-offs

07:00
Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

Nathan De Cat doit-il aller à la Coupe du monde ? Le milieu d'Anderlecht répond

06:30
Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

Les boycotts de supporters se multiplient en JPL cette saison : mais cela changera-t-il quelque chose ?

22:30
Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

Nouvelle recrue au Bayern : le club allemand prépare l'avenir

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 08/03 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 08/03 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved