Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

La frustration est légitime au Sporting Charleroi après le but encaissé à la 100e minute contre le Club de Bruges. Mais en y regardant de plus près, l'arbitre Verbeke semble avoir fait le bon choix en laissant le jeu se dérouler aussi longtemps.

C'est au bout du bout du temps additionnel que le Sporting Charleroi a concédé le 1-2 face au Club de Bruges, ce dimanche. Joël Ordonez a trouvé le chemin des filets à la 100e minute, ce qui a valu de nombreuses contestations côté Zèbres sur la durée de ce temps additionnel.

Le corps arbitral avait initialement décidé de donner huit minutes, en raison des quatre fenêtres de changement utilisées dans le temps réglementaire de la seconde période, de la carte rouge de Kevin Van den Kerkhof et des divers temps d'arrêt ayant eu lieu.

À l'entrée du temps additionnel, il a notamment fallu soigner Cheick Keita et le gardien Mohamed Kone, et le jeu n'a donc pas repris avant la 92e minute et 5 secondes. Selon les calculs du Nieuwsblad, on comptait 4 minutes et 40 secondes de temps de jeu effectif sur les 8 minutes de prolongation, ce pourquoi l'arbitre Verbeke en a rajouté deux.

Un temps additionnel compréhensible

Il est néanmoins frappant de constater que ce Charleroi - Club de Bruges était le plus "efficace" de cette 27e journée de Pro League, puisque le ballon a été en jeu pendant près de 60 minutes sur les 106 minutes de temps de jeu total. C'est au moins cinq minutes de plus que n'importe quel autre match ce week-end.

Lire aussi… Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus ›

La frustration de Charleroi est évidemment compréhensible au vu du timing de ce but encaissé, mais le corps arbitral semble avoir fait le bon choix en laissant le jeu se dérouler jusqu'à la 100e minute, ce qui a cette fois profité à Joël Ordonez et au Club de Bruges.