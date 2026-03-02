Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute

Charleroi - Bruges était-il trop long ? Pourquoi l'arbitre Verbeke a-t-il laissé jouer jusqu'à la 100e minute
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La frustration est légitime au Sporting Charleroi après le but encaissé à la 100e minute contre le Club de Bruges. Mais en y regardant de plus près, l'arbitre Verbeke semble avoir fait le bon choix en laissant le jeu se dérouler aussi longtemps.

C'est au bout du bout du temps additionnel que le Sporting Charleroi a concédé le 1-2 face au Club de Bruges, ce dimanche. Joël Ordonez a trouvé le chemin des filets à la 100e minute, ce qui a valu de nombreuses contestations côté Zèbres sur la durée de ce temps additionnel.

Le corps arbitral avait initialement décidé de donner huit minutes, en raison des quatre fenêtres de changement utilisées dans le temps réglementaire de la seconde période, de la carte rouge de Kevin Van den Kerkhof et des divers temps d'arrêt ayant eu lieu.

À l'entrée du temps additionnel, il a notamment fallu soigner Cheick Keita et le gardien Mohamed Kone, et le jeu n'a donc pas repris avant la 92e minute et 5 secondes. Selon les calculs du Nieuwsblad, on comptait 4 minutes et 40 secondes de temps de jeu effectif sur les 8 minutes de prolongation, ce pourquoi l'arbitre Verbeke en a rajouté deux.

Un temps additionnel compréhensible

Il est néanmoins frappant de constater que ce Charleroi - Club de Bruges était le plus "efficace" de cette 27e journée de Pro League, puisque le ballon a été en jeu pendant près de 60 minutes sur les 106 minutes de temps de jeu total. C'est au moins cinq minutes de plus que n'importe quel autre match ce week-end.

Lire aussi… Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus
La frustration de Charleroi est évidemment compréhensible au vu du timing de ce but encaissé, mais le corps arbitral semble avoir fait le bon choix en laissant le jeu se dérouler jusqu'à la 100e minute, ce qui a cette fois profité à Joël Ordonez et au Club de Bruges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges

Plus de news

Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

Débordements au Mambourg : un joueur de Bruges s'est fait cracher dessus

12:00
1
"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi Réaction

"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi

10:20
2
"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

09:20
1
Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

08:00
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

Un Hazard à la Coupe du Monde tout de même ? Le nouveau rôle de Thorgan lui permet de rêver

11:40
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
8
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
10
Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

Le Standard ne l'avait pas constaté, mais... "Nathan Ngoy marque souvent à l'entraînement"

11:20
2
Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

Situation folle au Danemark : avec un ex-flop d'Anderlecht, le FC Copenhague est... relégable

11:00
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

Vincent Kompany veut faire tomber un incroyable record avec le Bayern

10:40
Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

09:40
Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

10:00
Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

09:00
Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

08:30
Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

07:20
Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur Analyse

Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

07:00
Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

07:40
Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

06:30
🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

06:00
Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
1
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

20:00
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

01/03
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

18:21
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30
"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved