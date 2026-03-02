Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le CIES a publié une nouvelle étude sur les valeurs des joueurs hors du top 5 européen. Et on y retrouve un certain Christos Tzolis.

Le Club de Bruges devrait encore une fois compter les billets l'été prochain avec les ventes programmées de plusieurs cadres. On pense bien sûr à Joel Ordoñez, déjà cité sur le départ depuis plusieurs mercatos, mais aussi à Christos Tzolis, qui est mis en valeur par la dernière étude du CIES, l'Observatoire européen du football.

Ainsi, le CIES a effectué un classement des joueurs offensifs à la valeur la plus élevée hors du top 5 européen (Angleterre, Espagne, Italie, France, Allemagne). Et à la 8e position de ce classement, on retrouve Christos Tzolis, seul joueur de Jupiler Pro League du top 10.

Combien vaut Christos Tzolis ? 

Le Grec est ainsi estimé à 44 millions d'euros par le CIES. On le sait, les évaluations de l'observatoire européen sont généralement un peu plus précises que celles de Transfermartk, car elles prennent plus de variables en compte. 

Dans ce top 10, on retrouve un Belge : Mika Godts. L'ailier de l'Ajax Amsterdam est évalué à 48 millions d'euros par le CIES - c'est plus du triple de ce qu'estime Transfermarkt. Godts réalise une saison trois étoiles avec l'Ajax (13 buts, 8 assists). 

Lire aussi… "L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

Notons que dans le classement du CIES, un autre joueur est estimé aux alentours du même montant que Christos Tzolis, soit dans une fourchette large entre 41 et 48 millions d'euros (Tzolis est évalué entre 41 et 47) : Konstantinos Karetsas. Mais le classement récemment publié met en valeur les attaquants. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges
Christos Tzolis

Plus de news

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

"L'arbitre ne dit rien, mais l'assistant à 30 mètres intervient ?" : la phase qui fait enrager Hans Cornelis

09:20
Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20
Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

Un Belge crée la surprise en ce début d'année : "Il est exceptionnel"

10:00
Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05
7
Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

Yannick Ferrera a de l'ambition : "Réduire l'écart de moitié avant les barrages"

09:40
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38
10
Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté Live

Tzolis égalise, les Zèbres à dix ! Suivez Charleroi - Club de Bruges en Direct Commenté

18:52
Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

Les absences, une excuse pour l'Union ? David Hubert répond clairement

09:00
Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

Le Belge de la semaine, c'est lui : "Je suis chanceux"

08:30
Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

Un jour sans pour l'Union : "Indigne d'un champion de Belgique"

07:20
Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur Analyse

Fort contre les forts, faible contre les plus faibles : et revoilà le Standard dos au mur

07:00
Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

Après la polémique et les critiques de Kompany, José Mourinho réagit fermement

07:40
Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

Une absence de marque à Genk contre l'Union : "Il faudra prendre sa relève, aussi difficile que ce soit"

06:30
🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

🎥 Premier match et premier (joli) but pour Anderlecht : "Je suis venu ici pour le noyau A"

06:00
Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

Le maintien assuré après 30 journées pour la RAAL ? Pourquoi ce n'est pas une priorité pour Frédéric Taquin

23:00
Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

Genk de retour dans le top 6 après une semaine cruciale : "C'est la cerise sur le gâteau"

22:00
Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

Vincent Euvrard ne voit pas tout en noir, au Standard : "C'est un projet et on continue de construire"

21:40
Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

Pour la première de Yannick Ferrera, Dender manque le coup en or dans les derniers instants au Cercle

21:20
Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

Thorgan Hazard attend un signe d'Anderlecht : le prochain directeur sportif n'aura pas le droit à l'erreur

21:00
1
🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

🎥 Le geste stupide du week-end... qui pourrait coûter plusieurs semaines de suspension

20:45
Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

Trois buts en trois matchs : un Belge offre la victoire à son équipe en Liga

20:00
Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

Nathan Ngoy fait gagner Lille pour la deuxième fois en quatre jours grâce à un but 100 % belge !

19:20
"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

"Ça ne peut plus durer comme ça" : la Gantoise sous pression après sa chute contre Genk

18:40
Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

Seraing crée la surprise en Challenger Pro League, fin de match folle entre le RWDM et Eupen !

19:00
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

10:20
Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

Même à 11 contre 10, une Union terne perd deux points à Westerlo

18:00
Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

Un SL16 renforcé par un oublié du noyau A s'impose et sort de la zone rouge, Habay s'offre le derby en D1 ACFF

18:21
Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

Koni De Winter montre la voie à ses coéquipiers : l'AC Milan s'impose sur le fil

17:30
"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

"C'est la première fois que je vois ça" : Wouter Vrancken frustré après avoir manqué une occasion en or

16:30
Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

Formé en Belgique, courtisé en Europe : un ancien joueur de Malines dans le viseur des grands de Serie A

17:00
Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

Genk ne fait qu'une bouchée de La Gantoise : Rik De Mil et les Buffalos éjectés du top 6

16:00
Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas Interview

Le Standard à nouveau privé de son capitaine : l'infirmerie des Rouches ne se désemplit décidément pas

15:20
Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

Manchester City et l'Ajax s'invitent dans le dossier : Genk s'attend à un montant record pour Karetsas

15:40
"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

"Je ne pense pas que la course au titre soit terminée" : le Bayern de Vincent Kompany sur ses gardes

15:00
Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

Un doublé pour taper dans l'œil de Rudi Garcia ? Lucas Stassin relance ses ambitions

14:30
"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

"Revenir et se battre pour sa place" : un concurrent de taille attend Senne Lammens à Manchester United

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved