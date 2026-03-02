Voici l'attaquant le plus cher du championnat de Belgique : bientôt une vente record ?

Le CIES a publié une nouvelle étude sur les valeurs des joueurs hors du top 5 européen. Et on y retrouve un certain Christos Tzolis.

Le Club de Bruges devrait encore une fois compter les billets l'été prochain avec les ventes programmées de plusieurs cadres. On pense bien sûr à Joel Ordoñez, déjà cité sur le départ depuis plusieurs mercatos, mais aussi à Christos Tzolis, qui est mis en valeur par la dernière étude du CIES, l'Observatoire européen du football.

Ainsi, le CIES a effectué un classement des joueurs offensifs à la valeur la plus élevée hors du top 5 européen (Angleterre, Espagne, Italie, France, Allemagne). Et à la 8e position de ce classement, on retrouve Christos Tzolis, seul joueur de Jupiler Pro League du top 10.

Combien vaut Christos Tzolis ?

Le Grec est ainsi estimé à 44 millions d'euros par le CIES. On le sait, les évaluations de l'observatoire européen sont généralement un peu plus précises que celles de Transfermartk, car elles prennent plus de variables en compte.

Dans ce top 10, on retrouve un Belge : Mika Godts. L'ailier de l'Ajax Amsterdam est évalué à 48 millions d'euros par le CIES - c'est plus du triple de ce qu'estime Transfermarkt. Godts réalise une saison trois étoiles avec l'Ajax (13 buts, 8 assists).



Notons que dans le classement du CIES, un autre joueur est estimé aux alentours du même montant que Christos Tzolis, soit dans une fourchette large entre 41 et 48 millions d'euros (Tzolis est évalué entre 41 et 47) : Konstantinos Karetsas. Mais le classement récemment publié met en valeur les attaquants.