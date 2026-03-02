"Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres" : le Club de Bruges répond aux contestations de Charleroi

Le Club de Bruges s'est imposé dans la douleur à Charleroi. Que ce soit du côté des joueurs ou d'Ivan Leko, on reconnaît volontiers que la première mi-temps n'était pas à la hauteur.

L'heure était au soulagement pour le Club de Bruges après la victoire à Charleroi. Il faut dire que les Blauw en Zwart n'en menaient pas large en première mi-temps, comme le confirme Aleksandar Stankovic à notre micro : "On s'est demandé ce qu'on faisait là. Nous étions vraiment mauvais. Ce n'est pas comme ça que nous nous entraînons ou que nous jouons. Ce n'est pas l'esprit du Club".

"Le coach a effectué des changements tactiques à la pause, et nous avons ensuite joué notre meilleur football. Rien ne vaut une victoire à la dernière minute, on l'a savourée comme il se doit", poursuit le Serbe.

Même satisfaction pour Hans Vanaken, qui reconnaît que le carton rouge de Kévin Van den Kerfhof a facilité la tâche de l'équipe : "Je ne comprendrai jamais ce genre de geste. Il pénalise son équipe. Sans cette expulsion, ils n'auraient peut-être pas perdu. Et cela aurait pu être pire pour Christos. Ce sont des choses qu'on ne veut pas voir sur nos terrains".

Un match idéal pour se changer les idées après l'Atletico

En conférence de presse, Ivan Leko était contrasté : "C'était un match très difficile, il a fallu tourner le bouton après la Ligue des Champions. Le terrain était en mauvais état, ce qui nous a empêchés de nous projeter vers l'avant en première mi-temps. Mais cela a pénalisé les deux équipes. Nous avons été trop passifs et Charleroi a bien défendu son avantage. En seconde période, c'était bien meilleur : on a joué vers l'avant, avec de la créativité et de la personnalité. Nous méritions la victoire car nous étions la meilleure équipe sur l'ensemble de la rencontre".

L'entraîneur brugeois s'est également exprimé sur l'arbitrage, un sujet sensible côté carolo : "Le penalty ? Du 50/50, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je pense que Charleroi devrait être plus frustré par son carton rouge que par le penalty".



Leko a tenu à répondre aux Zèbres, frustrés de voir l'arbitre continuer à laisser jouer après le temps additionnel : "Si vous regardez les matchs de Premier League ou de Ligue des Champions, cela arrive tout le temps. Le gardien de Charleroi est resté deux minutes au sol. Vous avez vos trucs, nous avons les nôtres. Parfois, la chance est de votre côté, parfois non. Si vous regardez le temps effectif réellement joué, on ne doit pas arriver à 60 minutes. L'Union Saint-Gilloise est très douée pour réduire ce temps effectif quand cela joue en leur faveur, j'avais été très frustré de mon déplacement là-bas avec Gand. Ici, les arbitres ne se sont pas laissés avoir".

Le Croate espère que cette victoire à l'arrachée peut être un déclic pour la fin de saison : "Maintenant, on va partir sur un pied d'égalité avec tout le monde, le même temps de préparation en semaine sans la Coupe d'Europe, quelques jours de repos qui vont nous faire du bien".