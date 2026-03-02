Réaction "Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc

"Il fallait être honnête" : Hans Cornelis explique le retour de Martin Delavallée sur le banc
Photo: © photonews

Mohamed Koné était de retour dans les buts de Charleroi contre le Club de Bruges. Hans Cornelis est revenu sur son choix en conférence de presse.

La déception liée à la tournante face au Cercle n'ayant pas aidé, Hans Cornelis avait gardé une certaine constance dans son onze ces dernières semaines, malgré la mauvaise dynamique. Hier, il a pourtant opéré deux changements contre le Club de Bruges. 

Outre la titularisation de Jakob Romsaas au détriment d'un Patrick Pflücke en baisse de forme, Mohamed Koné était de retour entre les perches. C'est déjà la deuxième fois qu'il renvoie Martin Delavallée sur le banc cette saison, Rik De Mil avait déjà procédé à pareil choix en première partie d'exercice.

Koné plus autoritaire dans ses sorties ?

"Mohamed est parti à la CAN après quelques très bons matchs dans les buts. Je ne pouvais pas remettre Martin Delavallée sur le banc parce qu'il était en confiance avec la défense, on restait sur plusieurs matchs sans encaisser", explique Cornelis en conférence de presse.

Koné a donc dû prendre son mal en patience sur le banc pendant huit matchs. Mais il semble être redevenu le numéro un  : "Il faut être honnête et regarder la réalité en face : on restait sur 13 buts encaissés en quatre matchs. J'ai parlé à Martin et lui ai expliqué certaines choses qu'il doit améliorer".

Lire aussi… C'était prévisible : une lourde sanction attend Kevin Van Den Kerkhof après son tacle sur Christos Tzolis
Pour son retour dans l'équipe, Koné a réalisé un match rassurant. Il a bien cru pouvoir sauver un point avec un arrêt cinq étoiles dans le dernier quart d'heure, sur une déviation de Nicolo Tresoldi au petit rectangle, au plus fort de la domination brugeoise : "Mohamed a très bien joué, que ce soit dans ses arrêts ou à la relance, je suis content de mon choix".

