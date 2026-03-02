Bruges a marqué à la 100e minute ? Jonathan Lardot n'y voit aucun scandale

Le Club de Bruges s'est imposé 1-2 en déplacement au Sporting de Charleroi le week-end dernier. Et si le penalty a fait parler, le but des Brugeois à la 90e+10 aussi.

Les Carolos étaient particulièrement furieux après la défaite face au Club de Bruges, que ce soit en raison du penalty assez clément accordé aux Blauw & Zwart, ou du temps additionnel qui s'est étiré jusqu'à la 90e+10 - et le 1-2 brugeois.

Si, concernant le penalty, Jonathan Lardot peut comprendre que le Sporting Charleroi s'estime lésé, car il aurait préféré voir le jeu continuer sans intervention de la VAR, il tient cependant à calmer les esprits concernant le temps additionnel.

Trop de temps additionnel à Charleroi ?

"Le règlement est clair. Le quatrième arbitre a accordé 8 minutes de temps additionnel, et ces 8 minutes sont justifiées entre les interventions du VAR, le carton rouge, etc", énumère le patron de l'arbitrage belge. Et ce temps additionnel est simplement une indication : il peut être prolongé si besoin.

"Le temps additionnel est décompté en jeu effectif. Il ne faut pas oublier que le gardien de Charleroi est resté au sol pendant deux minutes. Donc nous avons réellement commencé à la 92e minute", souligne Jonathan Lardot.

"Cela a été clairement communiqué par l'arbitre sur le terrain, mais aussi par le quatrième arbitre aux entraîneurs. Je ne suis donc pas d'accord qu'on parle de scandale", conclut très clairement le chef du département arbitral.