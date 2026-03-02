Charleroi bel et bien "volé" par l'arbitrage ? Jonathan Lardot répond !

Le Club de Bruges s'en est sorti de toute justesse à Charleroi, via un penalty et un but en toute fin d'arrêts de jeu.

Après la rencontre, l'arbitrage a été très clairement pointé du doigt par le Sporting Charleroi. Aurélien Scheidler, surtout, a été très virulent, estimant que les Zèbres "dérangeaient" et étaient systématiquement floués par l'arbitrage.

Dans le viseur des Carolos, non pas le carton rouge de Kevin Van den Kerkhof (indiscutable) mais bien le penalty accordé au Club de Bruges, ainsi que le très long temps additionnel au bout du duquel les Blauw & Zwart ont fait 1-2.

Le penalty pour Bruges était-il trop léger ?

Et concernant le penalty brugeois, Jonathan Lardot, patron de l'arbitrage belge, va mettre de l'eau au moulin du Sporting Charleroi. Selon lui, l'intervention de la VAR sur cette phase n'était pas nécessaire. "Si un assistant vidéo intervient, il doit être vraiment certain", estime Lardot sur DAZN.

"Et quand on voit les images, il n'y a pas de certitude. C'est une situation de 50/50 et dans ce genre de phase, nous ne nous attendons pas à une intervention de l'assistance vidéo", continue Jonathan Lardot, qui veut aussi pointer le rôle de l'arbitre principal.

"L'arbitre peut aussi rester ferme dans sa décision de ne pas accorder de penalty. Ils décident ensemble de l'accorder. J'aurais personnellement préféré qu'ils laissent le jeu se poursuivre", reconnaît-il ensuite, tout en nuançant : "Ce n'est pas une erreur claire de l'arbitre mais une zone grise".