"Parfois, je n'y comprenais rien" : Besnik Hasi sur sa relation avec Olivier Renard et le désaccord Mats Rits

Limogé par Anderlecht cette saison, Besnik Hasi a accordé une longue interview à Het Laatste Nieuws dans laquelle il est revenu sur certaines questions controversées. Il aborde notamment le cas Mats Rits, sur lequel il était en désaccord avec la direction.

Limogé du Sporting d'Anderlecht, Besnik Hasi est resté dans le silence pendant quelques semaines avant de livrer une longue interview à nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

L'ancien T1 des Mauves est revenu sur certaines questions controversées, dont les coulisses de son départ, le recrutement de Danylo Sikan, Mihajlo Ilic et Yasin Özcan et les raisons du départ de Lucas Biglia.

Besnik Hasi s'est aussi attardé sur sa collaboration avec Olivier Renard, décrite comme correcte. "C'était mon patron, nous nous respections mutuellement. Même si le fonctionnement de l'organigramme était assez flou. Même après un an, je ne comprenais toujours pas qui faisait quoi : Olivier (Renard), Tim (Borguet) et Thibault (Dochy). Chacun s'occupait des transferts, parfois, je n'y comprenais rien."

Besnik Hasi voulait garder Mats Rits dans le noyau A d'Anderlecht

Ils ont toutefois eu quelques points de désaccord, comme sur le cas Mats Rits, que Besnik Hasi souhaitait garder dans le noyau A. "Mais le club en a décidé autrement", assure l'ancien T1, qui n'a pas souhaité entrer dans un conflit ouvert avec sa direction.

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"Parce que j'aime Anderlecht, c'est pourquoi je suis resté fidèle à mes trois supérieurs. Comment nous allions jouer, avec qui et pourquoi. Souvent, ils étaient au courant de tout, comme des blessures, avant moi et mon équipe. Ça, j'ai eu du mal à l'accepter", a conclu Besnik Hasi.