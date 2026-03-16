Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

La défaite à Malines entrouvre la porte à un scénario absolument catastrophe : le Sporting d'Anderlecht n'est pas mathématiquement en Champions Playoffs. Mais est-ce vraiment imaginable que les Mauves loupent le top 6 ?

Cela s'est joué à quelques minutes : sans ce superbe but de Myron Van Brederode, le RSC Anderlecht était assuré de participer aux derniers Playoffs de l'histoire du football belge. Une participation qui semblait déjà acquise, jusqu'à ce qu'on refasse les comptes rapidement : oui, l'impensable peut toujours se produire.

Avec 3 points d'avance sur le KRC Genk, Anderlecht n'est pas encore mathématiquement qualifié pour les Playoffs. Ce simple fait est en soi un petit échec : comme la Belgique n'aurait jamais dû avoir "besoin" de battre le Liechtenstein lors de la dernière journée qualificative pour assurer son ticket pour le Mondial 2026, même si ce n'était qu'une formalité, le RSCA ne devrait pas valider sa place dans le top 6 lors de la 30e journée.

Le scénario qui enverrait Anderlecht en PO2

Rappel simple des faits : un seul scénario enverrait le Sporting d'Anderlecht en Europe Playoffs le week-end prochain. Il faudrait que les Mauves s'inclinent à domicile face au Cercle de Bruges lors de la 30e et dernière journée, que La Gantoise gagne à Dender (peu importe de combien) et que le Racing Genk aille s'imposer à La Louvière. Les deux équipes, Anderlecht et Genk, compteraient alors le même nombre de victoires (critère n°1 de départage).

Ensuite, tout se jouerait à la différence de buts. Actuellement, Anderlecht est largement devant Genk avec une différence de +5 contre -1 pour Genk. En cas d'égalité parfaite, le Racing aura l'avantage, ayant marqué plus de buts que le Sporting.

Imaginons donc un scénario envoyant Genk en PO1 au détriment d'Anderlecht :



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- Une défaite du RSCA 0-1, amenant le RSCA à +4 ;

- Une victoire de Genk 0-5, amenant Genk à +4.

Vous avez compris l'idée : si Anderlecht perd par deux buts d'écart, se retrouvant à +3, Genk n'aura besoin "que" de gagner par quatre buts d'écart, etc.

L'étoile de Taravel pâlirait en cas de frayeur vendredi

Une défaite du Sporting d'Anderlecht au Lotto Park, sous pression, face à un Cercle de Bruges cherchant à prendre un maximum de points avant les Playdowns ? On a vu plus fou, même si les Mauve & Blanc sont la 4e meilleure équipe à domicile de D1A. Le Cercle est après tout la 6e meilleure équipe du championnat à l'extérieur, avec 5 victoires sur 6 remportées loin du Jan Breydel !

Une victoire de Gand à Dender, lanterne rouge, pas la peine de s'y attarder : ce scénario là est de l'ordre du possible, voire du probable, et même un petit 0-1 suffirait.

C'est la troisième partie de l'équation qui semble très improbable : que la RAAL, chez elle, pour son dernier match à l'Easi Arena lors de la saison du retour en D1A, s'écroule à ce point, même face à Genk. Aucune équipe n'est venue gagner par plus de 2 buts d'écart à La Louvière cette saison.

Mais s'il fallait, ne serait-ce qu'à un moment durant le multilive de dimanche, sortir les calculettes mentales dans les travées du Lotto Park, cela ferait (très) mauvais genre. Jérémy Taravel a déjà vécu une petite désillusion dimanche pour sa première après avoir été confirmé en tant que T1 jusqu'en fin de saison ; il voudra certainement qu'Anderlecht marque très vite face au Cercle, pour éviter la moindre frayeur.