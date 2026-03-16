Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?
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La défaite à Malines entrouvre la porte à un scénario absolument catastrophe : le Sporting d'Anderlecht n'est pas mathématiquement en Champions Playoffs. Mais est-ce vraiment imaginable que les Mauves loupent le top 6 ?

Cela s'est joué à quelques minutes : sans ce superbe but de Myron Van Brederode, le RSC Anderlecht était assuré de participer aux derniers Playoffs de l'histoire du football belge. Une participation qui semblait déjà acquise, jusqu'à ce qu'on refasse les comptes rapidement : oui, l'impensable peut toujours se produire.

Avec 3 points d'avance sur le KRC Genk, Anderlecht n'est pas encore mathématiquement qualifié pour les Playoffs. Ce simple fait est en soi un petit échec : comme la Belgique n'aurait jamais dû avoir "besoin" de battre le Liechtenstein lors de la dernière journée qualificative pour assurer son ticket pour le Mondial 2026, même si ce n'était qu'une formalité, le RSCA ne devrait pas valider sa place dans le top 6 lors de la 30e journée.

Le scénario qui enverrait Anderlecht en PO2 

Rappel simple des faits : un seul scénario enverrait le Sporting d'Anderlecht en Europe Playoffs le week-end prochain. Il faudrait que les Mauves s'inclinent à domicile face au Cercle de Bruges lors de la 30e et dernière journée, que La Gantoise gagne à Dender (peu importe de combien) et que le Racing Genk aille s'imposer à La Louvière. Les deux équipes, Anderlecht et Genk, compteraient alors le même nombre de victoires (critère n°1 de départage).

Ensuite, tout se jouerait à la différence de buts. Actuellement, Anderlecht est largement devant Genk avec une différence de +5 contre -1 pour Genk. En cas d'égalité parfaite, le Racing aura l'avantage, ayant marqué plus de buts que le Sporting. 

Imaginons donc un scénario envoyant Genk en PO1 au détriment d'Anderlecht : 

Lire aussi… "Parfois, je n'y comprenais rien" : Besnik Hasi sur sa relation avec Olivier Renard et le désaccord Mats Rits

- Une défaite du RSCA 0-1, amenant le RSCA à +4 ; 

- Une victoire de Genk 0-5, amenant Genk à +4. 

Vous avez compris l'idée : si Anderlecht perd par deux buts d'écart, se retrouvant à +3, Genk n'aura besoin "que" de gagner par quatre buts d'écart, etc. 

L'étoile de Taravel pâlirait en cas de frayeur vendredi 

Une défaite du Sporting d'Anderlecht au Lotto Park, sous pression, face à un Cercle de Bruges cherchant à prendre un maximum de points avant les Playdowns ? On a vu plus fou, même si les Mauve & Blanc sont la 4e meilleure équipe à domicile de D1A. Le Cercle est après tout la 6e meilleure équipe du championnat à l'extérieur, avec 5 victoires sur 6 remportées loin du Jan Breydel ! 

Une victoire de Gand à Dender, lanterne rouge, pas la peine de s'y attarder : ce scénario là est de l'ordre du possible, voire du probable, et même un petit 0-1 suffirait. 

C'est la troisième partie de l'équation qui semble très improbable : que la RAAL, chez elle, pour son dernier match à l'Easi Arena lors de la saison du retour en D1A, s'écroule à ce point, même face à Genk. Aucune équipe n'est venue gagner par plus de 2 buts d'écart à La Louvière cette saison. 

Mais s'il fallait, ne serait-ce qu'à un moment durant le multilive de dimanche, sortir les calculettes mentales dans les travées du Lotto Park, cela ferait (très) mauvais genre. Jérémy Taravel a déjà vécu une petite désillusion dimanche pour sa première après avoir été confirmé en tant que T1 jusqu'en fin de saison ; il voudra certainement qu'Anderlecht marque très vite face au Cercle, pour éviter la moindre frayeur. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 29 63 18 9 2 47-16 31 P G P G G
2. FC Bruges FC Bruges 29 60 19 3 7 55-35 20 G G G P G
3. STVV STVV 29 57 18 3 8 46-32 14 G G P G P
4. KV Malines KV Malines 29 45 12 9 8 38-33 5 P G G P G
5. Anderlecht Anderlecht 29 44 12 8 9 41-36 5 P G G P P
6. La Gantoise La Gantoise 29 42 12 6 11 46-42 4 G P P G G
7. KRC Genk KRC Genk 29 41 11 8 10 41-42 -1 G P G P G
8. Standard Standard 29 39 11 6 12 27-35 -8 P G P G P
9. Westerlo Westerlo 29 38 10 8 11 36-40 -4 G G P G P
10. Antwerp Antwerp 29 35 9 8 12 31-31 0 P P G P P
11. Charleroi Charleroi 29 34 9 7 13 38-41 -3 P P P P P
12. OH Louvain OH Louvain 29 31 8 7 14 31-43 -12 G P P P G
13. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 29 30 6 12 11 25-32 -7 P P P P G
14. Zulte Waregem Zulte Waregem 29 29 7 8 14 37-47 -10 P P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 29 28 6 10 13 36-45 -9 P G P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 29 19 3 10 16 23-48 -25 P P P P P
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Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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