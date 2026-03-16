"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

Scott Crabbé depuis Mechelen
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"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

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Et soudain, Fred Vanderbiest s'est effondré de joie sur la pelouse malinoise : le soulagement était immense. La qualification pour les Champions' Play-offs suscite forcément beaucoup d'émotion chez lui.

"Le club attendait ça depuis 17 ans" : Vanderbiest est bien conscient de l'aspect historique de cette qualification. "C'est ma neuvième saison au KV. Malines m'a beaucoup donné par le passé. En 2018, je traversais une mauvaise période, tant sur le plan privé que sportif. C'est via Dennis van Wijk que je suis arrivé ici. Après trois semaines, je lui ai dit: 'Dennis, c'est un club fait pour moi, je veux rester ici le plus longtemps possible' ".

Huit ans et demi plus tard, Vanderbiest est toujours là et a pris du galon : "Quand tu as ensuite l'opportunité de devenir T1 et de réaliser ça, tu ne peux être que très heureux et fier. Après la naissance de ma fille et mon mariage, c'est peut-être le troisième plus beau jour de ma vie. C'est aussi simple que ça".

Un supplément d'âme

"J'ai une grande gueule, mais un tout petit cœur", avoue Vanderbiest. Le staff a également joué la carte de l'émotion chez les joueurs : "On a touché certaines cordes sensibles, et là tu vois que certains gars peuvent aller chercher ce petit plus. Juste avant d'entrer sur le terrain, on a montré une vidéo de deux minutes où des membres de la famille des joueurs prenaient la parole".

Le groupe avait déjà eu droit à pareille initiative avant la finale de Coupe contre Gand et la finale pour la montée contre le Beerschot, avec succès à chaque fois. Et c'est justement Van Brederode qui a fait pencher la balance dans le moneytime. Lui aussi se désigne comme 'le fils de Vanderbiest'. "Ils sont nombreux à pouvoir dire qu'ils sont mes fils. Si d'autres avaient été ici, beaucoup de ces gars ne seraient peut-être pas là aujourd'hui".

Lire aussi… Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?
Vanderbiest réalise le chemin parcouru : "Il y a beaucoup de joueurs qui avaient peu joué à ce niveau et qui ont pourtant réalisé une saison très solide. On a perdu presque toute une équipe-type. On a remplacé les joueurs partis par des gars venus de divisions inférieures. Dans ces conditions, on ne peut que dire qu'ils ont été remarquables".

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