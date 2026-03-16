Adriano Bertaccini méritait-il de recevoir un second carton jaune ? Jonathan Lardot est très clair

Adriano Bertaccini a été expulsé contre Malines après avoir écopé d'un second carton jaune à la 89e minute. Une décision logique ? Jonathan Lardot s'est une nouvelle fois montré catégorique.

"Oui, ce carton est justifié", a déclaré le patron de l'arbitrage au micro de DAZN à propos du second carton jaune donné au buteur. "Chronologiquement, Bertaccini fait la première faute et pousse le joueur malinois dans le dos, qui est déséquilibré, et je ne suis pas sûr qu’il aurait pu poursuivre son action en dehors de la présence de Saliba à ses côtés.

La faute est claire et le carton est justifié pour avoir annulé l’attaque prometteuse. Sur ce point-là, il n’y a pas de souci", a-t-il poursuivi. Une réponse très claire pour une phase qui fait débat, certains jugeant que le seul fautif est Nathan Saliba.

Nathan Saliba aurait-il dû être exclu ?

Et le milieu de terrain aurait-il dû recevoir un second carton jaune également ? "Certains se demanderont si Saliba méritait aussi un jaune. Oui, il tacle pour arrêter le joueur. Une deuxième faute pour une attaque prometteuse. Ce n’est pas un pied sur un autre pied ou sur la cheville, ce n’est pas un carton rouge.

Ce sont deux phases à juger pour une même situation. Nicolas Laforge a repris à juste titre la première phase dans l’ordre chronologique sans savoir si la présence de Saliba aurait eu un impact. Il a pris la bonne décision d’adresser un second carton et d’exclure Bertaccini."

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Cette faute a d'autant plus d'importance qu'elle a ensuite conduit au but malinois sur l'action suivante. Cette décision de Jonathan Lardot a donc eu un impact immense sur cette rencontre, malgré le peu de temps de jeu restant.