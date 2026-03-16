Malines en PO1, c'est beau, mais il faudra être un Cercle 2024 plutôt qu'un Lokeren 2013

C'est d'ores et déjà la belle histoire de la saison : le KV Malines ira en Playoffs pour la première fois de son histoire. On espère désormais que les Sang & Or y seront pour compter.

Quelqu'un devra expliquer à Moussa Diarra, avec bienveillance, pourquoi le KV Malines a fêté sa victoire contre Anderlecht "comme s'ils étaient champions". Le Français a peut-être loupé une occasion de se taire, même si son attitude arrogante plaira aux supporters du RSCA qui aimeraient revoir ça au sein de leur club.

Car pour un club aussi historique en Belgique que le KV Malines (le seul avec... Anderlecht à avoir gagné une Coupe d'Europe, et le dernier à l'avoir fait : Diarra le sait-il ?), n'avoir jamais participé aux Playoffs en 16 ans était une anomalie.

Avec 4 septièmes places et une 6e entérinée durant la fameuse saison interrompue à cause du COVID-19, mais qui n'a donc pas mené à une participation aux PO1, Malines était déjà passé proche à plusieurs reprises. Mais il s'en sera fallu de peu pour que les Sang & Or voient la formule disparaître sans jamais avoir goûté une phase finale.

Ne pas faire une Lokeren 2013

Saint-Trond était déjà un invité surprise confirmé pour ces ultimes Playoffs, mais cela fait quelques mois qu'on a compris qu'il se passait quelque chose au Stayen. Il faudrait une catastrophe pour que ces Canaris s'écrasent en Playoffs.





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Mais certains imaginent déjà un scénario : que le Kavé se "contente" de cette place dans le top 6, et n'y joue pas les trouble-fêtes une seule seconde. On a déjà vu de ces surprises du chef s'écrouler : le Sporting Lokeren, en 2012-2013, fera 5/30 avec une seule victoire. Même total pour Zulte Waregem en 2015-2016.

Des contre-exemples, il y en a eu : en 2016-2017, le KV Ostende accède aux Playoffs (5e en phase classique) et y fera bonne figure, allant même chercher l'Europe en terminant 4e. Plus récemment, en 2023-2024, le Cercle de Bruges fera de même, prenant 13 points sur 30 et jouant un vrai rôle dans le top 6. C'est ce qu'on espère de la part du KV Malines.

Avec Fred Vanderbiest, on ne se fait pas de souci

Et autant le dire clairement : avec une personnalité comme Frédéric Vanderbiest à la tête du Malinwa, dans un chaudron comme cela a pu l'être Derrière les Casernes ce dimanche, on serait bien étonné de voir les joueurs tirer au flanc. Malines ne s'est pas seulement qualifié pour le top 6 : les Sang & Or ont dépassé Anderlecht et Gand au classement.

En l'état actuel des choses, les Kakkers sont donc en position pour décrocher un ticket pour les préliminaires européens. L'Europe derrière les casernes : ce n'est plus arrivé depuis 1993-1994. Pourtant, en 2019, on y a cru quand le Kavé remportait la Coupe de Belgique... mais la Cour Belge d'Arbitrage du Sport frappait, à juste titre, dans l'affaire des matchs truqués qui secoue alors le football belge et privait le club d'Europe. Cette fois, pas de nuages dans le ciel de Malines : à eux d'en profiter et de briller en Playoffs.