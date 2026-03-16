Avis Malines en PO1, c'est beau, mais il faudra être un Cercle 2024 plutôt qu'un Lokeren 2013

Malines en PO1, c'est beau, mais il faudra être un Cercle 2024 plutôt qu'un Lokeren 2013
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'est d'ores et déjà la belle histoire de la saison : le KV Malines ira en Playoffs pour la première fois de son histoire. On espère désormais que les Sang & Or y seront pour compter.

Quelqu'un devra expliquer à Moussa Diarra, avec bienveillance, pourquoi le KV Malines a fêté sa victoire contre Anderlecht "comme s'ils étaient champions". Le Français a peut-être loupé une occasion de se taire, même si son attitude arrogante plaira aux supporters du RSCA qui aimeraient revoir ça au sein de leur club. 

Car pour un club aussi historique en Belgique que le KV Malines (le seul avec... Anderlecht à avoir gagné une Coupe d'Europe, et le dernier à l'avoir fait : Diarra le sait-il ?), n'avoir jamais participé aux Playoffs en 16 ans était une anomalie. 

Avec 4 septièmes places et une 6e entérinée durant la fameuse saison interrompue à cause du COVID-19, mais qui n'a donc pas mené à une participation aux PO1, Malines était déjà passé proche à plusieurs reprises. Mais il s'en sera fallu de peu pour que les Sang & Or voient la formule disparaître sans jamais avoir goûté une phase finale.

Ne pas faire une Lokeren 2013 

Saint-Trond était déjà un invité surprise confirmé pour ces ultimes Playoffs, mais cela fait quelques mois qu'on a compris qu'il se passait quelque chose au Stayen. Il faudrait une catastrophe pour que ces Canaris s'écrasent en Playoffs.



Lire aussi… Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

Mais certains imaginent déjà un scénario : que le Kavé se "contente" de cette place dans le top 6, et n'y joue pas les trouble-fêtes une seule seconde. On a déjà vu de ces surprises du chef s'écrouler : le Sporting Lokeren, en 2012-2013, fera 5/30 avec une seule victoire. Même total pour Zulte Waregem en 2015-2016. 

Des contre-exemples, il y en a eu : en 2016-2017, le KV Ostende accède aux Playoffs (5e en phase classique) et y fera bonne figure, allant même chercher l'Europe en terminant 4e. Plus récemment, en 2023-2024, le Cercle de Bruges fera de même, prenant 13 points sur 30 et jouant un vrai rôle dans le top 6. C'est ce qu'on espère de la part du KV Malines.

Avec Fred Vanderbiest, on ne se fait pas de souci 

Et autant le dire clairement : avec une personnalité comme Frédéric Vanderbiest à la tête du Malinwa, dans un chaudron comme cela a pu l'être Derrière les Casernes ce dimanche, on serait bien étonné de voir les joueurs tirer au flanc. Malines ne s'est pas seulement qualifié pour le top 6 : les Sang & Or ont dépassé Anderlecht et Gand au classement.

En l'état actuel des choses, les Kakkers sont donc en position pour décrocher un ticket pour les préliminaires européens. L'Europe derrière les casernes : ce n'est plus arrivé depuis 1993-1994. Pourtant, en 2019, on y a cru quand le Kavé remportait la Coupe de Belgique... mais la Cour Belge d'Arbitrage du Sport frappait, à juste titre, dans l'affaire des matchs truqués qui secoue alors le football belge et privait le club d'Europe. Cette fois, pas de nuages dans le ciel de Malines : à eux d'en profiter et de briller en Playoffs. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Avis
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KV Malines

Plus de news

Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

Le RSC Anderlecht peut-il vraiment rater le top 6 ?

14:40
Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"

Mustapha Bundu, le pire transfert de Peter Verbeke à Anderlecht ? "On avait pourtant un dossier incroyable"

14:20
Noblesse oblige : le geste plein de classe d'Anderlecht à l'attention de Benito Raman

Noblesse oblige : le geste plein de classe d'Anderlecht à l'attention de Benito Raman

12:00
"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

"On a touché certaines cordes sensibles" : la surprise qui a transcendé Malines juste avant Anderlecht

11:20
Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"

Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"

10:00
"Anderlecht n'est pas le club favori du coach" : le bourreau du Sporting était en mission

"Anderlecht n'est pas le club favori du coach" : le bourreau du Sporting était en mission

07:40
🎥 Le tournant du match ? Jérémy Taravel refuse de faire d'Adriano Bertaccini son bouc émissaire

🎥 Le tournant du match ? Jérémy Taravel refuse de faire d'Adriano Bertaccini son bouc émissaire

07:20
4
"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" : Joseph Oosting très sévère après la réception du Standard Interview

"J'ai beaucoup de mal à l'accepter" : Joseph Oosting très sévère après la réception du Standard

14:00
Le cauchemar de Charleroi sur le départ : il ne renouvellera pas son contrat Réaction

Le cauchemar de Charleroi sur le départ : il ne renouvellera pas son contrat

12:40
Bon présage pour Anderlecht ? Un changement pour les supporters en vue de la finale de Coupe contre l'Union

Bon présage pour Anderlecht ? Un changement pour les supporters en vue de la finale de Coupe contre l'Union

11:00
Un impact immédiat : Kevin De Bruyne est bien de retour, pour le grand bonheur du Napoli... et des Diables

Un impact immédiat : Kevin De Bruyne est bien de retour, pour le grand bonheur du Napoli... et des Diables

13:30
"C'est un des plus beaux moments de ma vie" : Vanderbiest savoure la qualification de Malines en Play-Off 1

"C'est un des plus beaux moments de ma vie" : Vanderbiest savoure la qualification de Malines en Play-Off 1

22:00
Ça a bardé dans les tribunes : un match arrêté pendant dix minutes en D1 ACFF

Ça a bardé dans les tribunes : un match arrêté pendant dix minutes en D1 ACFF

13:00
"Si on avait mis le 0-1, le match était plié" : le constat très amer de Jérémy Taravel sur Anderlecht

"Si on avait mis le 0-1, le match était plié" : le constat très amer de Jérémy Taravel sur Anderlecht

21:40
3
Jamais il n'avait vécu ça au Standard ou à Bruges : Carl Hoefkens humilié, le NAC prend une décision forte

Jamais il n'avait vécu ça au Standard ou à Bruges : Carl Hoefkens humilié, le NAC prend une décision forte

12:20
Folie à Malines : Anderlecht craque, les Sang & Or sont en Playoffs 1 !

Folie à Malines : Anderlecht craque, les Sang & Or sont en Playoffs 1 !

20:30
Une première depuis Luka Elsner : la statistique folle qui en dit long sur la saison du Standard

Une première depuis Luka Elsner : la statistique folle qui en dit long sur la saison du Standard

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/03: Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/03: Nsimba

09:00
Qui craquera le dernier ? Anderlecht, La Gantoise et Genk sous pression avant la dernière journée

Qui craquera le dernier ? Anderlecht, La Gantoise et Genk sous pression avant la dernière journée

06:30
La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

La bonne affaire à saisir de l'été ? Le Standard sur la piste d'un buteur de Pro League en fin de contrat

09:00
2
"Le seul langage que le conseil d'administration semble comprendre" : des supporters en grève en D1B

"Le seul langage que le conseil d'administration semble comprendre" : des supporters en grève en D1B

09:30
"Des gens escaladaient le grillage pour jouer au volley sur notre terrain" : quand l'Union touchait le fond

"Des gens escaladaient le grillage pour jouer au volley sur notre terrain" : quand l'Union touchait le fond

08:30
"Nous avons un complexe à domicile" : un coach de Pro League vide son sac

"Nous avons un complexe à domicile" : un coach de Pro League vide son sac

08:00
Deux matchs nuls, Stockay rejoint au bout du suspense et Habay s'impose : le résumé de la D1 ACFF

Deux matchs nuls, Stockay rejoint au bout du suspense et Habay s'impose : le résumé de la D1 ACFF

07:00
La RAAL s'offre le Cercle de Bruges et relance la lutte pour éviter les Relegation Play-Offs

La RAAL s'offre le Cercle de Bruges et relance la lutte pour éviter les Relegation Play-Offs

23:05
Saint-Trond s'essouffle-t-il avant les Play-Offs ? Wouter Vrancken dresse un constat inquiétant

Saint-Trond s'essouffle-t-il avant les Play-Offs ? Wouter Vrancken dresse un constat inquiétant

22:30
"Le genre de joueur qui vous fait tomber amoureux du football" : la sensation de Genk fait rêver l'Europe

"Le genre de joueur qui vous fait tomber amoureux du football" : la sensation de Genk fait rêver l'Europe

21:20
Le Standard avait tout en main à l'Antwerp : "Le coupable, c'est l'équipe"

Le Standard avait tout en main à l'Antwerp : "Le coupable, c'est l'équipe"

20:00
8
Hans Vanaken blessé à Westerlo : le Club de Bruges connaît la gravité de sa blessure

Hans Vanaken blessé à Westerlo : le Club de Bruges connaît la gravité de sa blessure

20:20
2
Duel entre Diables Rouges en Premier League : Senne Lammens et United font tomber Amadou Onana et Villa

Duel entre Diables Rouges en Premier League : Senne Lammens et United font tomber Amadou Onana et Villa

21:00
Après Lukaku et De Bruyne, un autre Diable Rouge fait son retour : une alternative de plus pour Rudi Garcia

Après Lukaku et De Bruyne, un autre Diable Rouge fait son retour : une alternative de plus pour Rudi Garcia

20:40
1
Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp Analyse

Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp

18:40
12
Merci Igor Thiago ? Le Club de Bruges pourrait encore encaisser des millions d'euros

Merci Igor Thiago ? Le Club de Bruges pourrait encore encaisser des millions d'euros

19:40
Eden Hazard nostalgique de l'ère Wilmots ? "C'était tellement bien avec Marc"

Eden Hazard nostalgique de l'ère Wilmots ? "C'était tellement bien avec Marc"

19:20
Challenger Pro League : Les Francs-Borains battus à Lommel, Lokeren s'impose mais hors du top six

Challenger Pro League : Les Francs-Borains battus à Lommel, Lokeren s'impose mais hors du top six

19:00
"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

"Comme Noa Lang" : le père de Nathan De Cat révèle la manie de son fils qui l'excède

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved