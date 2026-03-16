Anderlecht irrité par les célébrations malinoises ? "On dirait qu'ils sont champions"

Moussa Diarra est apparu assez frustré après la défaite d'Anderlecht à Malines. Mais pas question de trop cogiter après cette première contre-performance sous les ordres de Jérémy Taravel : il faut garder le cap.

Avec cette défaite à Malines, Anderlecht n'est pas encore officiellement certain de terminer dans le top 6 : "Perdre un match, c’est douloureux. Encore plus à la fin. Il faut transformer cette rage en travail la semaine pour gagner à domicile et se qualifier pour ces Champions' Playoffs", avance Moussa Diarra après la rencontre.

"Nous avons eu des occasions mais il fallait également ne pas encaisser. Nous jouons tous les matchs pour les gagner. Lorsqu’on s’appelle Anderlecht, peu importe l’équipe en face, elle a une énergie décuplée. C’est à nous de faire respecter l’ordre d’un grand club face à un plus petit", poursuit-il.

Deux salles, deux ambiances au coup de sifflet final

Le Français laisse entrevoir une pointe d'amertume : "Avec tout le respect que j’ai pour Malines, je ne vais pas dire que je ne connaissais pas ce club. Ce n’est pas eux que je regarde. On dirait qu’ils sont champions…mais je m’occupe d’Anderlecht. On prend match par match et à la fin, on fera les comptes".

Son caractère affirmé, Moussa Diarra le montre également sur le terrain. Il s'est rapidement imposé en défense centrale et s'est encore montré solide derrière les Casernes. Avec cette dose de vice pour jouer à la limite, et même parfois au-delà.

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"Je fais ce que le coach me demande de faire. Si je suis déjà le patron en défense ? Non je ne dirais pas ça, il y a d’autres cadres comme Colin Coosemans. J’ai été bien accueilli, c’est pour ça que je prends mes remarques petit à petit", conclut-il.