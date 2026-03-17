"S'il jouait à Anderlecht, il serait sans doute déjà considéré comme un candidat chez les Diables"

Hein Vanhaezebrouck a été séduit par le latéral gauche malinois, Moncef Zekri, et l'a même comparé à Nathan De Cat.

Malines possède encore un diamant brut en la personne de Moncef Zekri. L’ailier de 17 ans impressionne énormément. Face à Anderlecht, il a disputé un peu plus d’une heure de jeu.

Hein Vanhaezebrouck s’est montré particulièrement élogieux envers le jeune talent : "Sur le côté gauche, Zekri possède une qualité de frappe fantastique. Ce garçon n’a que 17 ans. Je ne vais pas encore dire qu’il doit devenir Diable Rouge."

Hein Vanhaezebrouck a aussi profité de l’occasion pour appeler au calme autour de Nathan De Cat

"On peut en rire, mais s’il jouait à Anderlecht, Zekri serait sans doute déjà considéré comme un candidat chez les Diables Rouges", a poursuivi Vanhaezebrouck au micro du Nieuwsblad. Il a ensuite comparé sa prestation à celle d’un autre joueur du même âge.

"Avec tout le respect que je lui dois, Nathan De Cat a été moins en vue à Malines. Ce garçon a un énorme potentiel, c’est certain. Mais il a aussi des matchs où cela se passe un peu moins bien."

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"Entre-temps, on le place déjà sur un piédestal réservé aux joueurs de classe mondiale, et certains affirment déjà qu’il doit absolument aller à la Coupe du monde", a encore souligné le consultant, appelant à davantage de retenue autour du jeune Anderlechtois.