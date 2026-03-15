"Si on avait mis le 0-1, le match était plié" : le constat très amer de Jérémy Taravel sur Anderlecht

Fin de série pour Jérémy Taravel. Anderlecht a craqué dans les dernières minutes à Malines. Malgré la déception, le coach refuse de dramatiser.

Anderlecht tombe de haut à Malines. Les Mauves ont tenu bon durant presque toute la rencontre, mais ils ont craqué dans les derniers instants sur un but de Van Brederode (1-0).

Jérémy Taravel avait du mal à digérer ce scénario après le match. "C'est difficile d'accepter ça. On a fait un match correct, même si on aurait pu mieux faire en première mi-temps", a expliqué le coach.

Beaucoup de regrets

Selon lui, la différence s'est faite dans les moments clés. "Quand tu ne tues pas les actions, tu n'es pas à l'abri de te faire punir sur une phase arrêtée. Si on avait mis le 0-1, le match était plié", a-t-il regretté.

"On était bien dans les duels et défensivement, mais on a laissé trop d'espace en transition en fin de match. Il faudra être plus malin."

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L'entraîneur ne veut pas dramatiser. "La confiance n'est pas touchée. Mais le dernier geste et la justesse ont manqué ce soir. Il y a des leçons à retenir pour la suite." C'est la première défaite de Taravel depuis qu'il a repris l'équipe.