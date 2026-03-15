"C'est un des plus beaux moments de ma vie" : Vanderbiest savoure la qualification de Malines en Play-Off 1

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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"C'est un des plus beaux moments de ma vie" : Vanderbiest savoure la qualification de Malines en Play-Off 1

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Malines a validé son ticket pour les Championss Play-Offs en battant Anderlecht dans les dernières minutes.

En battant Anderlecht sur le fil 1-0, le KV Malines valide officiellement son ticket pour les Champions' Play-Offs. Les Sang et Or empêchent le Standard de Liège d'y croire. Anderlecht devrait aussi participer aux PO1.

Le plus beau jour de sa vie

Frederik Vanderbiest avait du mal à cacher son émotion après le match. "C'est un des plus beaux moments de ma vie" a confié l'entraîneur malinois, très touché par cette victoire.

Le coach est revenu sur la situation dans laquelle il est arrivé au club. "Je suis arrivé dans une mauvaise période et Malines m'a beaucoup donné", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Malines a pris des risques en fin de match pour aller chercher la victoire. "On sentait qu'on pouvait le faire, même si un point n'aurait pas été un mauvais résultat", a ajouté Vanderbiest.

Lire aussi… "Si on avait mis le 0-1, le match était plié" : le constat très amer de Jérémy Taravel sur Anderlecht
"On a fait entrer Kiki Vanrafelghem pour créer de la profondeur et ça a payé", a-t-il conclu avec le sourire. Un changement payant qui envoie son équipe disputer ces fameux PO1.

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