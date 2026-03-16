Noblesse oblige : le geste plein de classe d'Anderlecht à l'attention de Benito Raman

Benito Raman revit après des derniers mois très compliqués. La soirée vécue hier l'aidera encore un peu plus dans son retour en forme.

Fin octobre, Benito Raman a traversé une épreuve particulièrement douloureuse avec la perte de son père. Il s'est ensuite blessé : “À ce moment-là, je ne pouvais même pas m'asseoir en voiture sans douleur. Marcher, faire du vélo, courir… rien n'allait. À un certain moment, je me suis dit : est-ce que tout cela en vaut encore la peine ?”, expliquait-il il y a quelques jours sur DAZN.

Depuis, l'attaquant a retrouvé le sourire et le sens du but, marquant notamment le but de la victoire dans le moneytime contre Zulte Waregem. Hier, il n'a pas joué les supersubs mais était particulièrement heureux après sa montée au jeu dans la dernière demi-heure.

Raman a fêté la qualification pour les Champions' Playoffs avec tout le staff, il a également célébré avec les supporters, allant même boire un verre en tribune. En interview, sa canette de bière ne l'avait toujours pas quitté.

Une soirée qui restera dans les mémoires

"On mérite tellement ce ticket pour les playoffs 1. La joie est immense, après 17 ans d'attente. On ne se rend pas encore compte de ce qu'on a réalisé. Mais je ne peux pas faire la fête, parce que je dois aller chez mes beaux-parents pour mettre mon fils au lit", rigole-t-il.

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Le rire a même fait place à quelques larmes : "Cela n'a rien à voir avec le résultat, mais avec le geste d'Anderlecht. Je viens de recevoir un cadeau, un maillot suite au décès de mon papa". Un geste de classe du Sporting, même dans la défaite.