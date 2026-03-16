"Il y aura une tension autour du match" : Steven Defour n'exclut pas une mauvaise surprise pour Anderlecht

À une journée de la fin de la phase classique, Anderlecht n'est pas encore officiellement qualifié pour les play-offs 1. Steven Defour se montre prudent avant le dernier rendez-vous des Mauves.

Anderlecht sera qualifié pour les play-offs 1 s'il s'impose ou réalise un partage face au Cercle de Bruges lors de la dernière journée de la phase classique. Si les Mauves s'inclinent, ils dépendront alors des résultats du KRC Genk et de La Gantoise. Une victoire des Limbourgeois à La Louvière, combinée à un succès des Buffalos à Dender, pourrait alors les faire sortir du top 6.

Anderlecht et Genk compteraient le même nombre de points et de victoires (premier critère de départage), et cela se jouerait alors à la différence de buts. Elle est actuellement en faveur des Anderlechtois (+5 pour Anderlecht contre -1 pour Genk). Cela est donc tout de même très peu probable.

Steven Defour pense qu'Anderlecht peut douter face au Cercle : "Je pense qu'aujourd'hui, il y aura des doutes. Il y aura une certaine animosité qui va se mettre en place, des doutes autour du club.

Il y aura une tension autour du match et il faudra voir comment les joueurs vont le gérer", a-t-il poursuivi dans l'émission Dans le Vestiaire au micro de RTL Sports.

Anderlecht, une bonne équipe face à Malines malgré la défaite ?

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Le consultant est clair, les Mauves n'ont pourtant pas démérité lors de leur dernier match : "Taravel va montrer les images comme quoi Anderlecht a fait un bon match contre Malines. Ils se sont créé des occasions et qu'il faudra faire la même chose contre le Cercle de Bruges. Maintenant, il faudra marquer."