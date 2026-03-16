🎥 Le tournant du match ? Jérémy Taravel refuse de faire d'Adriano Bertaccini son bouc émissaire

Adriano Bertaccini a vécu une soirée compliquée à Malines. Après son exclusion, le Sporting a sombré.

Anderlecht a longtemps dominé, surtout en seconde période, et a regretté de ne pas avoir réussi à prendre l'avantage. Même avec cela en tête, les Mauves semblaient se diriger vers un point à l'extérieur... jusqu'à ce que Bertaccini écope d'une deuxième carte jaune à la 89e minute. "Non, je n'ai pas encore parlé avec lui. Je comprends sa déception, car je suis déçu moi aussi", a réagi Jérémy Taravel.

Le premier match depuis sa confirmation officielle comme T1 aurait pu prendre une tout autre tournure : "Quand on ne concrétise pas certaines occasions, on ne peut pas encaisser un but en fin de match". Dans cette physionomie de match, la carte rouge prend d'autant plus d'importance : "J'en parlerai avec lui, comme j'en parle avec tous les joueurs".

Bertaccini a 'payé' pour les erreurs des autres

L'entraîneur des Mauves ne veut donc surtout pas désigner un seul coupable et refuse d'enfoncer Bertaccini : "Ce n'est pas seulement lui. On gère mal une situation de cinq contre deux. Il perd le ballon et essaie de revenir. Malheureusement pour lui, il prend sa deuxième jaune, on concède une phase arrêtée et on encaisse le 1-0 sur cette phase".

Et avant cela, il y avait également à redire sur la prestation d'ensemble des Mauves : "On avait le contrôle du ballon, mais on manquait parfois un peu de dynamisme sur le côté en première mi-temps".

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"Vu là d'où on vient, ce match n'est évidemment pas à jeter à la poubelle. On va continuer à avancer. La confiance n'est pas touchée, il ne faut pas dramatiser, mais on aurait aimé gagner", conclut Taravel.