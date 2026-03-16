"Anderlecht n'est pas le club favori du coach" : le bourreau du Sporting était en mission

C'est la fête à Malines, et Myron van Brederode en est l'homme le plus demandé. Il avait déjà déclaré vouloir être l'homme qui propulserait Malines en Play-off 1. Le Néerlandais est passé à l'acte.

Il n'était pourtant pas forcément écrit que ce serait sa soirée : après la pause, il a manqué une énorme occasion de la tête. "Le centre était parfait, mais je pense être le plus mauvais de l'effectif dans ce domaine. Ce ballon devait évidemment finir au fond. Heureusement, ça a marché à la fin. C'est très difficile à décrire. Je dois revoir le but, parce que je ne réalise pas encore totalement".

Un but pour l'histoire

Lui remontrer l'action lui a proccuré une émotion certaine : "Je touche bien le ballon, et voilà : les Champions' Play-offs ! Je le vois vraiment partir parfaitement. Quand le ballon était en route, je savais que ce serait but... sauf si le gardien sortait un arrêt magnifique. Ensuite, j'ai couru vers les supporters. Je crois que trois d'entre eux m'ont sauté sur le dos. C'est super de pouvoir leur faire vivre ça, et de le vivre moi aussi".

À Malines, on savait que c'était plus ou moins do or die. "Oui, évidemment que tu sais qu'un déplacement à Bruges est très compliqué. Recevoir Anderlecht, c'est compliqué aussi, mais je pense que c'est plus abordable que d'aller à Bruges. Il fallait le faire aujourd'hui, on a bien senti l'urgence. Et je m'en fous complètement de la manière dont j'ai joué. J'ai mis le ballon dedans et on est qualifiés pour les Champions' Play-offs".

Fred Vanderbiest (ex-RWDM) a parfaitement préparé ses joueurs pour ce match, l'ADN typique de Malines était bien présent. "Je pense qu'Anderlecht n'est pas son club préféré", rigole Van Brederode. "Il l'a répété très souvent dans le vestiaire. On m'a fait venir pour envoyer Malines en Champions' Play-offs, mais c'est surtout une immense performance collective. Peut-être que j'ai dit un peu trop vite que j'allais le faire".



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Après avoir placé la barre aussi haut, il fallait assumer. "Je n'étais pas là quand, les fois précédentes, ça s'était joué à 'pas grand-chose', mais j'en ai évidemment entendu parler. Je suis super fier que ça soit pour cette année".