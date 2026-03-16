Le meilleur des dix plus grands championnats : si Malines est dans le top 6, c'est grandement grâce à lui

Le meilleur des dix plus grands championnats : si Malines est dans le top 6, c'est grandement grâce à lui
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Si Malines est dans le top 6, c'est notamment grâce à un fort collectif et donc à son entraîneur, Fred Vanderbiest, mais aussi grâce à Nacho Miras, gardien le plus décisif parmi les dix meilleurs championnats européens.

En battant le Sporting d'Anderlecht sur le plus petit écart, Malines s'est qualifié pour les premiers Champions Play-Offs de son histoire.

Une immense réussite Achter De Kazerne, où l'entraîneur Fred Vanderbiest est désigné comme l'homme à remercier pour les succès récents du club.

C'est évidemment vrai, puisque le T1 a su bâtir une équipe solide basée sur quelques individualités et un collectif fort, qui a déjà battu plusieurs autres pensionnaires du top 6 cette saison.

Les Champions Play-Offs à Malines grâce à Fred Vanderbiest... et Nacho Miras

Parmi ces individualités, Fred Vanderbiest peut notamment compter sur un gardien qui s'est assurément affirmé comme l'un des meilleurs du championnat : Nacho Miras.

Les statistiques du bureau d'étude Opta sont d'ailleurs claires : le gardien espagnol de 28 ans a évité l'ensemble estimé de 15,2 buts depuis le début de la phase classique, le plus haut total parmi les dix plus grands championnats d'Europe cette saison.

Lire aussi… "Parfois, je n'y comprenais rien" : Besnik Hasi sur sa relation avec Olivier Renard et le désaccord Mats Rits

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