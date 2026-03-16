Si Malines est dans le top 6, c'est notamment grâce à un fort collectif et donc à son entraîneur, Fred Vanderbiest, mais aussi grâce à Nacho Miras, gardien le plus décisif parmi les dix meilleurs championnats européens.

En battant le Sporting d'Anderlecht sur le plus petit écart, Malines s'est qualifié pour les premiers Champions Play-Offs de son histoire.

Une immense réussite Achter De Kazerne, où l'entraîneur Fred Vanderbiest est désigné comme l'homme à remercier pour les succès récents du club.

C'est évidemment vrai, puisque le T1 a su bâtir une équipe solide basée sur quelques individualités et un collectif fort, qui a déjà battu plusieurs autres pensionnaires du top 6 cette saison.

Les Champions Play-Offs à Malines grâce à Fred Vanderbiest... et Nacho Miras

Parmi ces individualités, Fred Vanderbiest peut notamment compter sur un gardien qui s'est assurément affirmé comme l'un des meilleurs du championnat : Nacho Miras.

Les statistiques du bureau d'étude Opta sont d'ailleurs claires : le gardien espagnol de 28 ans a évité l'ensemble estimé de 15,2 buts depuis le début de la phase classique, le plus haut total parmi les dix plus grands championnats d'Europe cette saison.



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