Suis FC Bruges - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
-
Date: 06/04/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 1

LIVE : Suivez le topper entre Bruges et Anderlecht dès 13h30

Anderlecht se rend à Bruges ce lundi pour un topper très attendu. Le Club veut absolument rester dans la roue de l'Union.

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?
Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?
Photo: © photonews

Un topper pour lancer leurs Playoffs : en ce lundi de Pâques, le Club de Bruges et le RSC Anderlecht disputent un match qui en dira déjà long.

Le hasard du calendrier a, on peut le dire, fait un beau cadeau de Pâques à l'Union : commencer à la maison avec l'opportunité d'écarter presque décisivement un rival (car STVV en restait un, quoi qu'on pense) et en pouvant mettre la pression sur l'autre, c'était du pain bénit.

L'USG en a profité, et Bruges est donc sous pression. Car il faudra gagner ce topper, sans quoi le premier sang sera pour l'Union dans cette phase finale. Et les derniers matchs entre le Club et le RSC Anderlecht n'ont pas mis Ivan Leko en confiance : les Mauves ont sorti leurs deux meilleures prestations de la saison face au rival Blauw & Zwart.

Anderlecht pour être crédible, Bruges pour ne rien lâcher 

Ce sera cependant un gros test pour Jérémy Taravel et ses hommes. Car la phase classique s'est très mal terminée, avec surtout un manque d'intensité et d'état d'esprit qui laissait songeur. Les Anderlechtois se sont probablement fait remonter les bretelles durant la trêve. Mais dans quel état de forme physique est revenu Nathan De Cat, parti aux USA et crucial dans l'entrejeu bruxellois ? 

Un bon résultat au Jan Breydel permettrait à Anderlecht d'immédiatement remettre le pied à l'étrier. On ne parlera pas de mettre la pression sur Saint-Trond pour la 3e place, car n'oublions pas qu'il y a encore Gand et Malines entre Anderlecht et le podium, mais pour être crédibles, il vaut mieux éviter d'être balayé d'emblée à Bruges.

Le Club, de son côté, doit envoyer un message et prouver qu'il ne tremblera pas. Lâcher dès maintenant la roue de l'Union Saint-Gilloise serait un coup dur. Bruges-Anderlecht, c'est à suivre sur Walfoot.be dès 13h30 ! 

Prono FC Bruges - Anderlecht

FC Bruges gagne
Partage
FC Bruges FC Bruges gagne Partage Anderlecht Anderlecht gagne
87.79% 8.4% 3.82%
Les plus populaires
2-1
(78x)		 3-1
(60x)		 2-0
(57x)

Comparatif FC Bruges - Anderlecht

Classement

2
6

Points

32
22

face-à-face remportés

30
29
27
08/03 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
09/11 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
18/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 FC Bruges FC Bruges
04/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Anderlecht Anderlecht
12/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-3 FC Bruges FC Bruges
27/10 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
19/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 FC Bruges FC Bruges
07/04 18:30 FC Bruges FC Bruges 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/02 13:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
15/01 13:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 FC Bruges FC Bruges
22/05 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
19/12 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
03/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
20/05 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 FC Bruges FC Bruges
02/05 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/04 18:15 Anderlecht Anderlecht 2-1 FC Bruges FC Bruges
04/10 13:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 FC Bruges FC Bruges
19/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-2 FC Bruges FC Bruges
22/09 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
04/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 FC Bruges FC Bruges
24/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
26/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
17/12 14:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
14/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 FC Bruges FC Bruges
11/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
23/10 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Anderlecht Anderlecht
17/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
20/12 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-4 Anderlecht Anderlecht
25/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 FC Bruges FC Bruges
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 FC Bruges FC Bruges
19/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
22/03 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
31/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 FC Bruges FC Bruges
26/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 FC Bruges FC Bruges
22/09 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
24/02 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 6-1 FC Bruges FC Bruges
06/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
22/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 0-1 Anderlecht Anderlecht
15/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FC Bruges FC Bruges
28/08 15:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
10/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
18/04 16:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
03/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 FC Bruges FC Bruges
04/10 16:00 FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
12/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
16/11 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 FC Bruges FC Bruges
16/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 FC Bruges FC Bruges
11/02 13:00 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 19:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
27/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
26/03 13:00 FC Bruges FC Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 FC Bruges FC Bruges
23/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
21/10 19:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 15:00 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/05 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 FC Bruges FC Bruges
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 FC Bruges FC Bruges
11/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 FC Bruges FC Bruges
10/12 19:30 FC Bruges FC Bruges 0-0 Anderlecht Anderlecht
07/03 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
22/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 FC Bruges FC Bruges
27/10 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
Nathan De Cat comparé à une icône du Club Bruges: "Je peux le comprendre"

Nathan De Cat comparé à une icône du Club Bruges: "Je peux le comprendre"

02/04

La comparaison entre Nathan De Cat et Jan Ceulemans revient de plus en plus souvent. L'analyste Franky Van der Elst voit des similitudes dans leur jeu et leur attitude.

Après avoir manqué la trêve, Hans Vanaken sera-t-il prêt pour le début des Playoffs ? Il répond !

Après avoir manqué la trêve, Hans Vanaken sera-t-il prêt pour le début des Playoffs ? Il répond !

02/04

Hans Vanaken n'a pas pu participer au dernier match de la phase classique, pas plus qu'aux matchs des Diables Rouges. Mais il devrait bien être de retour pour le début des ...

"Il faut tuer le match" : Ivan Leko promet l'enfer à Anderlecht

"Il faut tuer le match" : Ivan Leko promet l'enfer à Anderlecht

03/04

Comme chaque année, le Club de Bruges est l'un des grands favoris pour le titre dans ces Playoffs. Ivan Leko veut commencer fort contre Anderlecht.

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

Quelle importance aura l'absence de Nathan Saliba pour Anderlecht ? "Il est très précieux pour l'équilibre"

05/04

Jeremy Taravel s'est exprimé sur Nathan Saliba et Mihajlo Cvetkovic avant le choc face au Club de Bruges. L'absence du Canadien, en particulier, est un coup dur pour Anderl...

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

Ivan Leko aborde les Play-Offs en pleine confiance : "Je sais que je suis bon dans ce que je fais"

05/04

Entraîneur depuis une bonne dizaine d'années, Ivan Leko assure ne jamais s'ennuyer. En un peu plus d'un an, l'entraîneur croate a connu trois clubs et est passé de "se batt...

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

05/04

Seule équipe belge engagée à la Future Cup, une compétition U17 organisée par l'Ajax Amsterdam, le Sporting d'Anderlecht a remporté son groupe en s'imposant face au Bayer L...

Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

07:20

Le Club de Bruges débute ses Champions' Play-offs ce lundi par un topper face à Anderlecht. Les Blauw en Zwart ont dévoilé leur sélection.

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

09:00

Le Club de Bruges débute ses Champions' Play-offs ce lundi avec un topper face à Anderlecht. Après la victoire de l'Union Saint-Gilloise, les Brugeois sentent déjà la press...

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

10:43

Un topper pour lancer leurs Playoffs : en ce lundi de Pâques, le Club de Bruges et le RSC Anderlecht disputent un match qui en dira déjà long.

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 18:30 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved