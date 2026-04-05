Les U17 d'Anderlecht s'offrent le Real Madrid et filent en demi-finale d'une compétition prestigieuse

Seule équipe belge engagée à la Future Cup, une compétition U17 organisée par l'Ajax Amsterdam, le Sporting d'Anderlecht a remporté son groupe en s'imposant face au Bayer Leverkusen, Lyon et le Real Madrid. Les jeunes anderlechtois ont validé leur premier objectif.

Comme chaque année depuis sa création en 2010, l’Ajax Amsterdam organise la Future Cup, un tournoi U17 regroupant plusieurs des meilleures équipes d’Europe, en ce début du mois d’avril.

Vainqueur de la compétition en 2011, 2013 et 2015, le Sporting d’Anderlecht y participe une nouvelle fois et est le seul club belge à le faire. Les Bruxellois ont été versés dans le groupe B et ont rencontré le Bayer Leverkusen, Lyon et le Real Madrid.

De grandes écuries européennes, qui n'ont pas fait peur aux promesses anderlechtoises, qui ont remporté leurs trois matchs : 2-0 face à Leverkusen, 6-2 face à Lyon, et 2-1 face au Real Madrid.

Les U17 du Sporting d'Anderlecht en demi-finale de la Future Cup

Trois matchs, trois victoires, dix buts inscrits et une première place du groupe B qui certifie une place dans le dernier carré. Anderlecht devrait y affronter le deuxième du groupe A, Future United, une équipe constituée de joueurs issus des clubs partenaires intercontinentaux de l’Ajax : le CF Pachuca (Mexique), l’Atlético Paranaense (Brésil), le Gamba Osaka (Japon) et le Sharjah FC (Émirats arabes unis).

Dans ce groupe A, c'est l'Ajax qui a trusté la première place avec deux victoires et six points, devant Future United (5 pts), le Sporting CP (4 pts) et le Paris Saint-Germain (1 pt).



