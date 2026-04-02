Après avoir manqué la trêve, Hans Vanaken sera-t-il prêt pour le début des Playoffs ? Il répond !

Hans Vanaken n'a pas pu participer au dernier match de la phase classique, pas plus qu'aux matchs des Diables Rouges. Mais il devrait bien être de retour pour le début des Playoffs.

Sensation en fin de saison à Bruges : Hans Vanaken, qui n'avait manqué presque aucune minute de jeu toutes compétitions confondues cette saison, a dû quitter le terrain à la mi-temps contre Westerlo, avant de manquer le déplacement à Malines.

Le capitaine brugeois souffrait de la hanche, et a dû déclarer forfait pour le stage des Diables Rouges aux USA. L'objectif était qu'il travaille sa forme pour faire son retour dès le début des Playoffs. Et il semble prêt à revenir sur les terrains.

Hans Vanaken sera là face à Anderlecht

Il faut dire que le Club de Bruges joue un topper d'entrée de jeu contre le RSC Anderlecht, ce lundi soir. Un match que Vanaken ne manquerait sous aucun prétexte. "Ca avance bien. La douleur n'a pas encore totalement disparu, mais j'ai eu le temps de récupérer, comme je ne suis pas allé aux USA", affirme-t-il sur DAZN.

🗣️ | Douleur ou pas : Hans Vanaken devrait être présent contre le RSC Anderlecht. 🔵🆚🟣 pic.twitter.com/eftIXCOyjW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 2, 2026

Hans Vanaken sera donc bien là lundi. "Nous n'avons pris aucun risque inutile. Je peux faire de plus en plus de choses, donc c'est positif", se réjouit le capitaine brugeois. "C'est clairement l'objectif d'être là lundi contre Anderlecht".



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Le Diable Rouge est même prêt à mordre sur sa chique. "Je ne dis pas que ce sera sans douleurs, mais avec ce que je ressens maintenant, je peux continuer. Donc ça devrait aller pour lundi", conclut Hans Vanaken.