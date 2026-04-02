Nathan De Cat comparé à une icône du Club Bruges: "Je peux le comprendre"

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Photo: © photonews

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La comparaison entre Nathan De Cat et Jan Ceulemans revient de plus en plus souvent. L'analyste Franky Van der Elst voit des similitudes dans leur jeu et leur attitude.

Pour certains, la comparaison est pertinente, pour d'autres exagérée. Pourtant, selon Van der Elst, il y a du vrai. “C'est surtout la manière de faire de De Cat”, dit-il dans Het Nieuwsblad. Le jeune milieu de terrain dégage quelque chose de familier, même si la différence d'époque et de style de jeu reste importante.

Fait marquant: De Cat lui-même connaît fort mal le Caje. “J'ai déjà entendu parler de Jan Ceulemans, mais je ne l'ai jamais vu jouer”, admet-il honnêtement. Cela illustre le fossé entre les générations, mais rend la comparaison d'autant plus intéressante.

Ceulemans lui-même réagit avec sobriété et se dit honoré: "Je considère comme un honneur que l'on compare De Cat à moi. Il est tout de même l'un des footballeurs belges dont on parle le plus". Plus étonnant : lui non plus n'a que peu vu jouer le jeune anderlechtois, "une mi-temps pour l'instant".

De Cat, un deuxième Ceulemans ?

L'ancien Diable Rouge reconnaît toutefois certains traits physiques et sportifs. "Je vois son gabarit et je comprends la comparaison”, dit Ceulemans. À propos de ses propres qualités, il a un jour écrit: "Je n'étais pas explosif sur les premiers mètres, mais une fois lancé, on ne me rattrapait pas facilement". Ce sont des caractéristiques qui sautent aussi aux yeux chez De Cat.

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Autre point intéressant : comme Ceulemans, Nathan De Cat... déteste les jambières et préfère évoluer les tibias libres. De quoi faire sourire l'ex-Brugeois : "Quand j'entends énumérer tous ces points, je me dis que c'est peut-être bien un deuxième Ceulemans !". 

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